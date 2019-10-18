﻿黃金海岸 跳傘夢飛翔

澳洲昆士蘭有大量刺激玩意，當中以高空跳傘（Skydive）最能考驗膽識，參加者必須克服畏高恐懼感，才敢從萬尺高空一躍而下，惟高速自由下降的過程，卻是無與倫比。有意一嘗前所未有的飛翔感覺，大可親身到黃金海岸（Gold Coast）試試！



要在黃金海岸領略這飛翔滋味，參加者都會找跳傘公司安排。當接送至大本營集合，會先進行登記、確認身分和簽署免責聲明，之後便獲分配一位專屬的飛行員，直至完成整個跳傘旅程之前，二人都要形影不離地互相合作。確認安全扣已經鎖好，並聽過流程簡報，便出發前往飛機停泊的禁區去準備登機，看似手續繁複，但過程十分明快，轉眼間，各人已順着次序安坐機上，準備衝上雲霄！



我即使已有跳傘經驗，在躍出機門一刻也難免緊張，而首次試跳的同行者，更是各有表情，只見有人緊張得不斷地大聲呼氣，有人興高采烈的不停說話，非常逗趣。當我一躍而出，發現風勢十分強勁，令人連臉容也變得扭曲，我勉強把雙眼張開，頓時覺得觸目驚心，原來全方位的海岸線，就在一直高速降落的身軀之下，我有如正在穿越雲層的飛機，感覺離地面不遠，衝力使我不斷高速下墜。持續十多秒的自由下降後，我身後的教練突然拉開降落傘的繩索，頃刻間壓力完全釋放了，我感覺身輕如燕，變成懸浮於空中的狀態，這時教練指導我自行操控降落傘的左右方向，此時我覺得自己像鳥兒般迴旋飛行，俯瞰大地，不久便看見要降落的沙灘。



Gold Coast Skydive



地址：18 Coyne Street, Coolangatta, Queensland



電話：617 5599 1920



收費：375澳元起



（約1,997港元）



網頁：www.goldcoastskydive.com.au



文︰Kengi



圖︰Kengi、Gold Coast Skydive 鳴謝︰昆士蘭州旅遊及活動推廣局