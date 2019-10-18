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﻿PlayStation Awards全民投票

2019-10-18 列印
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　自第一代PlayStation主機1994年面世以來，PS Awards每年均會舉辦，以表揚該年度在日本及亞洲地區取得佳績的PlayStation平台遊戲，而今屆頒獎活動將於12月3日於日本東京舉行。

　　適逢25周年，今屆除了按照銷量頒發的「金賞」、「白金賞」等傳統獎項，更特別增設「PlayStation25周年紀念 玩家最愛大獎」，讓全體機迷參與，從過往所有PS Awards獲獎遊戲當中，票選出最喜歡的五款，同時分享對所選遊戲的感想。

　　投票由即日至10月23日晚上10時59分為止，官方更會送出PS4 Pro及PSVR套裝，以獎勵寫下最佳感想的玩家。文：Joe

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