【#地點曝光】Jennifer Lawrence與Cooke Maroney婚禮地點，竟然選這歷史悠久的戰前房屋！

Jennifer Lawrence今年2月宣布與34歲的紐約Gladstone藝廊總監Cooke Maroney訂婚後，有消息傳岀二人將於10月19日星期六舉行婚禮了，與此同時婚禮地點亦同步曝光，我們今日就給大家介紹究竟Jennifer和Cooke在哪裡結婚呢？並告訴你們那裡舉行婚禮有幾歷史悠久！



據《People》報導，Jennifer Lawrence和Cooke Maroney將會在羅得島州（Rhode Island）紐波特（Newport）的貝爾科特大廈（Belcourt Mansion）舉行婚禮。Belcourt Mansion是一個蘊含羅德島的歷史和文化特色的地方，亦是戰前房屋及旅遊勝地！1891年第一代主人Oliver Belmont聘請傑出的建築師，設計他的夢想府邸，當時只是避暑別墅，其後一百多年多番轉手經營，不斷翻新打造，可謂歷史悠久！



Jennifer和Cooke兩人都很低調和腳踏實地，他們希望婚禮既傳統又輕鬆，只想辦一場小型婚禮派對，花園草地一應俱全，與較親近的朋友和家人分享他們的愛。這次選擇Belcourt Mansion這種蘊含歷史文化的場所，相信也是看中Belcourt Mansion的傳統氣質！據說，Jennifer和Cooke的婚禮嘉賓名單只有150人，在Belcourt Mansion這種別墅舉辦的婚禮，可能會像家庭式聚會一般，平凡又溫馨。Belcourt Mansion現正舉辦翻新工程遊覽團，有興趣一睹Jennifer和Cooke的婚禮地點的朋友，可上官網查看詳情！



圖：belcourt.com，IG@Jennifer Lawrence，IG



