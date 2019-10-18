【陳彥行 x 三隻狗狗專訪】：妞妞、花花、糯米糍會爭寵！

藝人陳彥行家裡養了三隻小狗狗，牠們分別是妞妞、花花和糯米糍！照顧三隻狗狗是吃力的，但陳彥行依然感到非常幸福！



【為甚麼會養這麼多隻狗狗？】



藝人陳彥行透露，最高峰時養過五隻狗狗，只是去年走了一隻，四年多前又走了一隻，令她傷心不已！「其實到了某些年紀會母性大發。我自己從小到大都喜歡養小動物，初初年輕工作沒有時間，有一大段時間沒有養動物，剛剛這10年8年才養小動物。」陳彥行抱著僅餘的三隻小狗說。



【三隻狗狗各有性格】



陳彥行的三隻狗狗都屬於流浪狗，都是被遺棄的，但就像人一樣有不同的性格。「就像妞妞，很多人見到牠，都叫牠「惡死妞」。我想牠從頭到尾都沒有主人，可能一出世就生在停車場。花花就很乖的，花花在我家裏是弱者，一定是讓妞妞和糯米糍走先的。最喜歡睡覺，又肥又大的就是糯米糍。牠也是內地領養回來的，也是流浪狗。但牠的性格是特別友善的，簡直是國際友誼小姐，誰過來抱牠玩牠都可以的。」陳彥行指出狗狗們各有各的性格！



【狗狗們爭寵了】



狗狗也會出現爭寵的情況。尤其是糯米糍在家裏經常搶位，如果牠知道妞妞走來陳彥行身邊，就會立即跑來霸佔位置。「爭寵的時候我盡量做到賞罰分明。如果是牠不對在先，我一定會說他牠不對，我一定會打牠屁股，叫牠不準這麼惡。」陳彥行拍了拍狗狗的屁股。



「其實照顧三隻狗狗是吃力的，給他們喝、吃、住不是問題，對於我來說很簡單。反而我覺得最難照顧他們的時候，是他們生病時。有時候他們同一時間病，那就要同時帶他們看醫生。但我依然很開心，看到他們能吃能喝，我就覺得很安慰！我覺得自己真的給他們幸福！我真的能給他們愛！」陳彥行露出幸福的表情！



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採訪: Tina Ng



拍攝: 何健勇



特別嗚謝: 藝人陳彥行和三隻狗狗（妞妞、花花、糯米糍）



場地提供: Ovolo Southside



ＰＳ：【狗狗也可進入的Ovolo Southside】



香港大部分的酒店都不歡迎狗狗內進，養狗狗的主人總是很煩惱！但此次陳彥行和三隻狗狗的拍攝場地－奧華酒店旗下的Ovolo Southside－卻是例外。他們設有「歡迎狗隻」房間，每間房間最多可容納2隻狗狗，房間內會設置狗睡床，飲食墊，食物碗及飲料碗。想帶住狗狗入住的主人，快上網看看詳情吧！



