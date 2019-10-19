Xperia 5 6.1吋超闊芒

繼Xperia 1憑21：9超闊4K芒引起迴響，Sony早前再加推迷你版的Xperia 5，熒幕縮至6.1吋，加上減磅至164g，輕鬆單手操作，更重要是保留三鏡攝力、Eye AF追焦、Cinema Pro錄影等特色功能。文、圖：B1807 查詢：Sony/2833 5129



單手操作更爽快



Xperia 5外形與Xperia 1所差無幾，同樣裝着21：9比例的CinemaWide OLED全熒幕，但改用6.1吋FHD+熒幕，機身小巧得多，重量減至164g，從而令單手操作變得輕鬆，配合自家Side sense側屏感應功能，在熒幕邊框向下滑即可返回，輕敲兩下又會彈出Menu選單，快速開啟常用功能或程式，加上可以上下並排開啟兩個Apps，將畫面比例的優勢充份發揮。說到規格，Xperia 5配備S855八核心，內置6GB RAM及128GB ROM。值得一提的是，新作的遊戲增強器加入了有趣的變聲器功能，玩家可在自錄旁白過程中將聲音由男變女，又或女變男，至於原來浮動式顯示的遊戲增強器圖示，可改成從頂部向下拉，避免阻礙打機畫面。



AI拍攝建議免瑕疵



Xperia 5承繼了Xperia 1的三鏡頭組合，但擺位由原先的中置直排，改成主流的左上角直排，三鏡分別是26mm廣角主鏡、16mm超廣角及52mm遠攝，全部用上12MP感光元件，當中廣角及遠攝鏡頭支援OIS光學防震，取景焦段有更多變化之餘，對焦系統亦引入Eye AF眼睛追焦技術，可以最高10fps的AF/AE連拍。今回新作加入了「拍攝建議」AI功能，一旦拍攝時出現手指不小心遮蓋了鏡頭、距離太短未能成功對焦或手震的情況，取景介面即會彈出相關提示。拍片方面，Xperia 5可以攝錄4K HDR影片，配合鏡頭的OIS及電子EIS雙重防震，手持拍片也可有穩定的畫面效果。



Xperia 5



熒幕：6.1吋FHD+ OLED



操作平台：Android 9



內置記憶：6GB RAM、128GB ROM



外置記憶：micro SD



電池容量：3,140mAh



體積/重量：158×68×8.2mm/164g



售價：$5,599