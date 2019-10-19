營養卡卡卡——減肥期間：日日磅重，輕咗以為瘦咗？

很多人在減重期間都非常關注自己的體重，甚至有機會出現「日磅夜磅」的情況。曾經有一位對體重非常關注的客人，一看見自己的體重於早晚有兩至三磅差別，即非常憂慮。但其實除了體脂，體重與其他因素亦息息相關。



以為體重輕等於「瘦」？其實體重的主要來源包括脂肪、肌肉及骨骼，而肌肉含八成水份。所以即使體重下降，除了減少脂肪外，亦有可能是流失水份或肌肉量等原因。想較準確知道減輕了的磅數是否減去了脂肪，一般需要利用生物電阻抗法（Bioelectrical Impedance Analysis）去檢測體脂作評估。



曾經有位孕婦客人，早晚的磅數差別可高達五至六磅，源於懷孕後期容易出現水腫的情況。體質容易水腫同樣有機會令體重磅數較為浮動。經常進食「重口味」的高鈉食物、流質攝取量不足、甚少進食含鉀豐富的生果及蔬菜等，有機會令體質容易出現水腫的情況。想減少水腫問題，建議：



1. 攝取每公斤體重約35毫升的流質，以60公斤的成年人為例，每日的流質攝取量為2,100毫升，相若8至9杯水份。



2. 減少進食高鈉食物，特別含有較多食鹽或味精的湯粉麵。魚蛋湯米粉受不少香港人歡迎，認為其熱量較低。但原來一碗魚蛋湯米粉的鈉含量可高達1,800毫克，已佔成年人的鈉攝取上限九成。



3. 一般健康人士可多選擇香蕉、奇異果、火龍果、西蘭花、菠菜、薯仔、番薯、南瓜等鉀質豐富的蔬果。攝取充足鉀質有助身體排走多鈉，具去水腫功效。



除了水腫問題外，宿便亦有機會影響體重。坊間出現了不少聲稱可利便的健康食品或營養補充劑，但建議大家可先從天然食材着手，奇亞籽、亞麻籽粉、芝麻粉、燕麥糠等均含較豐富的膳食纖維。大家不妨嘗試加入1-2茶匙於日常的飲料中，既省時方便，又可於忙碌的生活節奏中增加整體的膳食纖維攝取量。



澳洲註冊營養師



劉惠汶Vivien Lau