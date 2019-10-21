ZenBook Pro Duo雙4K熒幕

繼將TouchPad改造成ScreenPad，ASUS新作ZenBook Pro Duo來個更大膽嘗試，直接在鍵盤加裝14吋ScreenPad Plus，既可開啟程式、上網、繪圖，甚至跟15.6吋主熒幕互動及作畫面延伸，全面發揮雙熒幕的優勢。文、部份圖片：B1807 查詢：ASUS/3582 4770



首置14吋ScreenPad Plus



手提電腦在鍵盤加入副熒幕是大勢所趨，不過之前所見，面積不算大，用途也有限，來到ASUS ZenBook Pro Duo終有突破，首度裝上14吋ScreenPad Plus觸控熒幕（解像度3,840×1,100），畫面之大，即使開啟兩個程式，感覺也不侷促，且跟15.6吋OLED主熒幕同樣擁有4K解像度，既適合上網瀏覽，開啟《Photoshop CC》一類執相軟件也沒問題，觸控以外，還可手握ASUS Pen手寫塗鴉，大可充當繪圖板進行媒體創作。ScreenPad Plus既可獨立使用，也可變作主熒幕的延伸，用家只要按下TouchPad上方的功能鍵，即可將主熒幕的顯示內容切換至ScreenPad Plus，反之亦然，用途多多之餘，使用也方便。除了延伸，用家可以雙熒幕來顯示《Photoshop CC》、《Coral Painter 2019》等影像編輯及繪圖軟件，按個人喜好，將工具選項或繪圖板放置於ScreenPad Plus，利用雙熒幕來提升工作效率。



內置RTX2060顯示卡



ScreenPad Plus固然是焦點，實在鍵盤上還有乾坤，就是右下角的TouchPad，觸控板以外，也可化身成虛擬數字鍵盤，可以說傳統鍵盤應有的功能，統統可以找到，或者你會問怎麼ZenBook Pro Duo不見手枕位？打字時手腕豈不難受？廠商當然考慮到這方面，故隨機附有專用的腕墊，配合機身的ErgoLift軸承設計，長時間打機打字一樣舒適。說到效能，除了兩個互動的4K觸控芒，ZenBook Pro Duo的硬件規格亦屬頂級，採用第9代Intel Core處理器，且備有i7-9750H及i9-99880HK兩款選擇，同樣內置32GB記憶體，前者SSD硬碟為512GB，後者則達1TB容量。為配合雙芒繪圖及媒體創作的需要，此機內置NVIDIA GeForce RTX2060（32GB GDDR5）獨立顯示卡，擁有上佳的圖像處理能力，玩大型遊戲也不成問題。