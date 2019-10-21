5A美景 揚州瘦西湖

江蘇揚州，是個有逾二千五百年歷史的城市，自古以來一直深受文人雅士愛戴，並留下不少以揚州景物為題的詩詞歌賦，這趟我隨着長江三峽最大郵輪世紀榮耀號（Century Glory）的首航之旅來訪，逗留時間雖然不多，仍能在當地著名景點瘦西湖及東關街細味名城風韻。文、圖：林逸



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談及揚州的詩詞，稱得上是多不勝數，當中最深入民心的想必是詩仙李白的《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》，詩中「故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州，孤帆遠影碧空盡，惟見長江天際流」的描述，相信不少人仍能背誦得滾瓜爛熟。這趟我乘坐世紀榮耀號到來時，雖然並非「煙花三月」，不過這個曾吸引乾隆六下江南的必遊地，魅力卻是絲毫不減，特別是市內最負盛名的瘦西湖，更是美若出塵。



水上園林



原名保障河的瘦西湖，其實是揚州西北郊的一條狹長河道，長約四點三公里，最寬處不逾百米，水面面積約五十公頃，景區總面積約一百零四公頃。這裏本為唐代羅城及宋朝大城的護城河遺蹟，當明、清鹽商雄霸當地時，便在湖畔建起不少漂亮的水上園林景致，加上清朝康熙、乾隆多次南巡當地，令區內的園林勝景達致高峰，並打造出包括長堤春柳、荷浦薰風、卷石洞天、西園曲水、四橋煙雨、白塔晴雲等瘦西湖二十四景，並得到「兩堤花柳全依水，一路樓台直到山」的讚詠；而乾隆年間揚州詩人汪沆更寫下「垂柳不斷接殘蕪，雁齒紅橋儼畫圖，也是銷金一鍋子，故應喚作瘦西湖」的詩句，當地人遂把這湖正式喚作瘦西湖。



時至今日，瘦西湖不但被譽為揚州第一名勝，更位列國家5A級旅遊景區，可說是全中國超過三十個以西湖為名的旅遊勝地中最貨真價實的一個。



瘦西湖



地址：江蘇省揚州市廣陵區大虹橋路28號



時間：7:45-17:30；夜遊18:30-22:00。



門票：100元人民幣（3月至5月，9月至11月）



60元人民幣（2月，6月至8月）



30元人民幣（1月，12月）



網頁：ly.shouxihu.net