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【歡迎內進】狗狗也可進入的Ovolo Southside

2019-10-21 列印
【歡迎內進】狗狗也可進入的Ovolo Southside
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香港大部分的酒店都不歡迎狗狗內進，養狗狗的主人總是很煩惱！但奧華酒店旗下的Ovolo Southside卻是例外，榮獲「設計酒店」的奧華酒店集團於今年5月9日推出了別具新意的計劃：狗狗專享貴賓體驗。在奧華集團預訂酒店住宿時，養狗狗的主人可以帶同愛犬一同入住舒適的房間。

他們特別設有「歡迎狗隻」房間，房間內會設置豪華的狗睡床，飲食墊，食物碗及飲料碗。當主人享用酒店為你準備的零食袋，狗狗亦可享有它們專屬的貴賓袋。袋內有狗狗喜愛的玩具，健康的狗零食和可隨身攜帶的便便袋，方便主人照顧狗狗。

酒店的每間「歡迎狗隻」房間最多可容納2隻狗狗。如主人要帶同狗狗入住，每間酒店的「歡迎狗隻」房間每晚會收取房價額外港幣800元另加10%服務費。想帶住狗狗入住的主人，快上網看看詳情吧！

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