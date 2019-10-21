【Andie x 奶茶專訪】雙倍快樂：「行山達狗」奶茶和朋友仔同遊鶴藪水塘

資深行山狗狗奶茶很喜歡行山，牠喜歡自由自在的感覺。由三歲開始到現在，奶茶大概有十年的行山經驗。牠喜歡所有郊外地方，尤其是第一次去的地方比較新鮮，牠就會比較開心！今次，奶茶主人Andie帶住狗狗奶茶，和牠一班狗仔朋友出發去行鶴藪水塘！



【和狗狗行山要注意】



行山的季節每年主要在十月至四月期間，和狗狗行山前一定要準備充足的水，或者防蚤噴霧。如果天氣比較熱，就要準備降溫的衣服給狗狗。回家後最重要是檢查身體，然後會洗澡，檢查毛裏面，行山時有沒有弄傷，或者有沒有蚤子、牛蜱上身，洗澡後盡快給牠休息。



Andie說：「行山時要根據狗狗的身體狀況，而去選擇適合牠們行的地方。如果是去一些新的地方，第一次一定要上網做足資料搜查，看看會經過甚麼地方，找出出口和入口，不要迷路。再者，要觀察周圍有沒有村屋，因為狗的地盤意識較高，如果經過村屋要特別小心。」



做好準備，就可以和狗狗安心行山了！



【Andie和奶茶推薦行山路線】



狗狗主人Andie說：「這個鶴藪水塘主要都是石屎路，路程較短和較容易行走，最重要的是沒有樓梯，對於新手狗狗來說是非常適合的。」而對於初初行山的狗狗和主人，他建議家樂徑，自然教育徑，或是香港水塘例如城門水塘、鶴藪水塘、大潭水塘。因為這些路徑都比較易行，環境也很優美，也是比較多人行的地方，不用擔心迷路。



【與狗狗一起行山的樂趣】



Andie非常喜歡帶著奶茶一起行山：「自己一個行山你會開心，但如果和狗狗一起行山，你會得到的快樂是雙倍的！因為你見到牠開心，就自然會開心，那你就會得到雙倍的快樂！」主人在過程中，會和狗狗一起經歷，會照顧牠，會有互動的感覺，與自己一人獨自行山，完全是兩回事！這也是Andie帶住奶茶一起行山這麼久的原因。



更多訪問內容，請看訪問短片。



採訪 : Tina Ng



拍攝 : 黃頌偉



特別嗚謝 : Andie、狗狗奶茶及奶茶的朋友仔