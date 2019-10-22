曼谷Line Friends電子主題樂園

闊別曼谷（Bangkok）年多後，早前我選乘亞洲萬里通（Asia Miles）的會員專機重遊舊地，發現又有一番新面貌，好像市中心便建起附設刺激玻璃底觀景台的泰國最高大廈Mahanakhon Tower，而在熱鬧的Siam Square One也有世界首家Line Friends室內電子主題樂園，供一眾粉絲朝聖！



文、圖：Rachel 鳴謝：Asia Miles、泰國國家旅遊局



曼谷一直都是香港人的外遊熱點，原因之一便是變化極快，無論是新商場或新景點，都如雨後春筍般開個不停，讓人每次造訪都有新驚喜！以去年8月開幕的Line Village Bangkok為例，便是世界首家Line Friends室內電子主題樂園，最大特色是設有大量互動體驗，讓訪客在拍照之餘，還可與熊大、兔兔及莎莉等玩個盡興。Line Village Bangkok位於年輕人集中的購物中心Siam Square One，共有三層，廣達一千五百多平方米，細分為二十四個主題區，據說花了逾5億泰銖（約1.2億港元）打造！



我們由紅磚隧道入內，率先來到熊大（Brown）的書房，本以為只是個拍照場景，好戲原來是要尋找鑰匙開門，才能正式進入Line Friends世界。打開秘道，沿梯級往下走，只見兩旁掛滿Line Friends的電子畫像，更是全部都會動的！然後便可順序造訪各主角的空間，若論好玩度，首選必是兔兔的廚房（Cony's Kitchen），一室粉紅，桌上除擺滿美食可供任意拍照，還設有三台手觸式電子遊戲，供大家在此比試烹調技巧，可謂好玩又刺激！至於熱鬧的節慶廣場（Festival Square）則集合多個互動小玩意，包括可與DJ熊大Jam歌、拍攝鬼馬變形照，以及大玩拋繩圈遊戲等，沿途還會經過多個大型電子裝置空間，感覺震撼！



Line Village Bangkok



地址：Siam Square One



Building, 388 Rama 1



Road Pathum Wan,



Bangkok



電話：66 95 503 6666



時間：10:00-22:00



費用：成人999泰銖



（約256港元）



小童790泰銖



（約202港元）



網頁：kingpowermahanakhon.



co.th/skywalk



旅遊備忘



持BNO護照或特區護照均毋須簽證。



查詢：2521 6481



（泰國領事館）國泰航空由香港至曼谷，經濟客位來回票價約2,058港元起，已連稅項及相關附加費；亞洲萬里通會員可用10,000里數換取有關航線的單程經濟客位機票。



網頁：www.cathaypacific.com（國泰航空）



www.asiamiles.com （亞洲萬里通網頁）



The Sukhothai Bangkok雙人房每晚約1,569港元起。



地址：13/3 South Sathorn Road, Bangkok



網頁：www.sukhothai.com/bangkok



www.tourismthailand.org（泰國國家旅遊局網頁）