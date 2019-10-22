嚐味獅城1 法亞融合 美饌

早前往新加坡旅遊，期間相約當地老朋友敍舊，饞嘴女生提意前往精緻小店Chinoiserie，嚐嚐當地法國料理翹楚Justin Quek沿用亞洲食材結合傳統法國烹調的融合風味。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



名廚法亞料理



新加坡名廚Justin Quek法國廚藝精湛，從90年代的Les Amis到近期的Chinoiserie，再回到昔日香港的Cepage同樣富特色；至於年前在文中分享過，位於當地金沙酒店的Sky on 57，則改由美式意大利餐廳Lavo進駐，而Justin Quek的餐廳順遷往金沙商城，並一分為二，價錢親民的星州老爺食客以年輕人居多，裝潢復刻優雅的Chinoiserie則以精緻法亞美饌吸引老饕。



是夜Chinoiserie的嚐味晚餐（$200新加坡元，約$1,150港元/位），頭盤招牌Foie Gras小籠包滬法合壁，先以黑松露及鴨肝混合傳統豬肉餡料，再灌進松露清湯，熱騰騰的湯頭不但油香脂香濃郁，且散發松露清幽香氣。接下來的北海道帆立貝Hotate自身鮮甜味美，然而口感較平淡，先經黑松露牛油鍋烤添香氣，再佐以牛肝菌增添松脂清香和Crispy口感，用時醮上芬郁樸實的牛肝菌醬汁，味道質感更上一層樓。



至於招牌迷你野菌濃湯，以蘑菇和黑松露油配合自家熬煮的雞高湯煮成濃湯，再融合鮮奶忌廉，確保湯底綿滑輕盈，最後刨下黑松露，入口菌香菇香四溢，不但原汁原味，且樸實窩心。朋友的魚骨香滑湯融匯中法烹調精髓，主廚先用上魚軟骨熬煮成高湯，再結合鮮甜的法國蕪菁，並配合忌廉和牛油勾成如鵝絨豐盛細滑的Veloute濃湯，最後拌入帝王蟹及花膠，以魚軟骨高湯的清鮮，襯托帝王蟹的甜美，同時以魚軟骨和花膠的骨膠原，增添湯頭黏黏而圓潤的質感。



接着的野生石斑魚柳，外皮香脆而肉質緊緻豐盈，醮上甜酸醒胃又具辛香的甲殼泡泡醬，輕盈綿密的口感及原始野生海魚的鮮美味，隨之在口中盡情綻放。同行女生嚷着吃米飯，貼心的服務員特意將鎮店福建龍蝦炒麵，換上富海洋和土壤氣息的緬因州龍蝦配黑松露鮑汁意大利飯，冷水龍蝦鮮香甜而多汁，且肉質額外彈口，佐以散發微微松露幽香的米飯，添樸實風味。嚐罷烤鹿兒島和牛，甜品隨即送上，火燄無麵粉凍梳乎厘卻是Baked Alaska的精緻變奏，蛋白糖霜包裹着三層自家製雪糕，再附加海鹽焦糖，添鹹甜風味。



Chinoiserie



地址：L1-83 The Shoppes at Marina Bay Sands, Singapore



查詢：+65 6688 7782