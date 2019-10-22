Headlife HOTPICKS——【超級店長窩心吸客】

店舖養貓可能你只會聯想到舊式中醫藥店，但原來摩登時裝店都可以有「動物店長」，在土瓜灣的Grand時裝店裏，就有一位貓店長！牠是誰？就是超級貓店長「卜卜」了！



Grand時裝店銷售總監Shadow透露，因為公司發現有老鼠跑了進來，她和附近的寵物店店員剛好談到這個問題，對方建議在店內養貓！初時Shadow認為專程養貓來捉老鼠實在太奢侈，但後來難以拒絕下就養了卜卜。不可思議的是，卜卜一來到店裏就大展身手，在店內巡了一圈，就把老鼠趕了出來！



店舖開張後三至四個月，只有四個月大的卜卜就加入成為店長，今天卜卜已經七歲了，但仍每天勤力地工作。當有客人來時，卜卜能分辨哪些客人喜歡小動物，會主動伏在客人旁邊。在顧客試衣服時，卜卜覺得漂亮便會點頭，覺得不漂亮便會擰頭轉向另一邊。



Shadow更表示，「超級店長」卜卜名號已漸漸深入民心，有些客人不是來買衣服的，而是特意來探牠的！卜卜溫暖親切，又好像能聽懂客人的話，所以客人買東西時開心，走的時候也開心。能做到令客人滿意，這不正是店舖經營的最高境界嗎？



#Grand時裝店 #黃頌偉拍攝







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