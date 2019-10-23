醫依筆寫——疣：知多一點點

醫學名稱：乳頭瘤狀病毒（Human Papilloma Virus HPV）



疣乃由病毒感染而生長於皮膚上的粗糙顆粒，外形像椰菜花或呈固體水泡狀，易由皮膚磨損處入侵，如手、腳等受傷部位。雖然疣大部份是無害的，但其有一定的傳染性，並會影響外觀容貌，所以亦應盡快適當地處理。



常見的疣包括：



普通疣：呈圓形的腫塊，表面像椰菜花凹凸不平有着粗糙的表面，常見於手及手指，臉部的不同地方也不鮮見。



扁平疣：呈皮膚顏色或略帶棕啡色，是輕微隆起、頂部平坦、邊界清晰的小腫塊。常見於臉、頸部、手、手肘及膝蓋。



絲狀疣：在臉部，尤其是嘴唇以及眼皮周圍上常見。



治療方法：



1. 電療



需局部麻醉，利用電刀的熱力把受感染的組織灼燒，然後把疣刮走。及後會留有一個傷口，一般約兩星期可復原。超過90%的人士只須一次治療便可徹底清除，不過較大及深的疣就有機會復發。



2. 激光



與電療的原理差不多，利用激光代替了電灼器，同樣需要局部麻醉。治療後同樣是有傷口的，約兩星期可復原，復發率較低。



3. 冷凍



用-190℃的液體氮氣，將病毒和細胞一齊凍死，之後隨新陳代謝，患處會慢慢收乾水份、結焦，約三至四星期完全脫落。好處是治療期間病人行動可如常，感染細菌的風險亦較低，但對於較大粒的疣，可能無法一次過清除。



4. 手術刮除法



以手術刀切割疣周圍較闊和深的範圍，盡量將所有受感染的組織切除後再縫線，復發率甚低。



預防措施：



日常生活要注意個人衞生，在公眾場所如泳池、浴室，須穿着拖鞋。如有損傷，傷口應消毒包紮。



陳沌吉醫生（骨科）