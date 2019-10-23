健樂人生——糖尿病：現代社會的公敵

二型糖尿病是中老年人的常見慢性病，美國統計有7%成年人患有糖尿病，更有年輕化傾向，香港的糖尿病個案亦迅速增加，目前在香港約有十分之一的人（約70萬人）受到影響。根據衛生署的第二次人口健康調查，隨着年齡的增長，糖尿病的患病率在25至34歲中增加0.5%及65-84歲增加至25.4%，造成醫療系統負擔。



一般人認為食糖過多，肥胖和家族遺傳是糖尿病主發原因，但統計發現很多糖尿病人並不超重，亦沒有遺傳，在這裏希望分享我對糖尿病的認識。



糖尿病是血糖過高，經檢驗後確診，遵醫服藥和戒口，如無意外，需一生服藥，如病情惡化，更需要注射胰島素，就算血糖控制得宜，亦不會杜絕併發症，例如眼疾、腎病、心臟病，腿截肢和中風等。藥物控制血糖頗有效果，所以此病可以控制，但很難根治逆轉。



二型糖尿病主要是胰島素受體障礙（Insulin resistance IR）。當飲食後，糖份進入血管內，胰臟就釋出胰島素，將血糖轉入細胞內，以作能量生產原料，並將部份糖份轉化為脂肪。血糖進入細胞要經過胰島素受體，如果受體被重金屬和化學物破壞，則血糖無法進入細胞，而形成超高。因為要消化過高血糖，身體便釋放更多胰島素，迫使血糖進入細胞，此乃高胰島素狀態。經長期消耗，胰臟超負荷生產，產生大量自由基，破壞胰臟細胞，結果胰島素生產衰竭，最終演變成低胰島素狀態，最後要注射人造胰島素，以便控制血糖。



細胞膜是雙脂肪結構，需要補充良好油質，預防受體被破壞。可惜現代人服食過量反式脂肪，更甚者吸攝太多重金屬和化學物，以致細胞膜殘缺和受體損壞，所以清除毒素和補充有益油脂和營養，有助修復受體，並改善糖尿病。



食物和保健品皆有助改善和逆轉糖尿病，更重要的是飲食習慣，減少糖份和碳水化含物的吸收。治療必須持之有恒，才可減少糖尿病併發症。



糖尿病只是衰老的冰山一角，衰老並不只有一個器官老化失效，所以要請教醫生養生之道，改善生活飲食方式，以達到老而不病，遠離醫院。祝福各位。



楊寶新醫生



