陪你度癌關——活出奇蹟 創造奇蹟

這是去年女兒從學校帶回家的「新畿內亞鳳仙」。起初，它只是一棵小樹苗，女兒把它照料至開花，帶回學校交了功課，便改為由我接手。



我一向是個不折不扣的「盆栽殺手」，這些年來，一百巴仙種甚麼死甚麼的。記得大約十多年前，我居於北角某屋苑的頂層連天台，那偌大的天台用來晾衣服確實一流，還可以看煙花！後來，朋友們都說，有這麼大的天台，不種點植物，實在浪費。於是，我開始嘗試種植大大小小不同種類的盆栽，結果全部死光！



後來，我移居新加坡和大馬，那邊的屋很大，而且有花園，我又買了些盆栽回家種植，結果又是全部死於非命。我自問是個愛花惜花之人，它們卻一一死在我手，心裏真有說不出的難過。從此，我徹底放棄，再也不敢栽種任何植物了。



想不到多年後，我會因為女兒的緣故再次栽種植物。這盆栽倒算命硬，落在我手裏整整一年，不但沒有死掉，反而茁壯成長。這星期，它又開花了，花和葉比去年開得更大更美，花蕾也比去年多許多。



其實曾經有數次，它是幾乎要死掉的，葉子變枯黃了，而且垂頭喪氣似的，可是我不忍心把它扔掉，心裏總覺得它命不該絕，入ICU應該仍有救的。然而，我懂得的板斧其實並不多，只管依舊每天澆水，把它放到窗邊曬曬太陽，是死是活便要看它的造化了。結果，它奇蹟地活了過來，而且活得比之前更好、更美、更強壯。



病患何嘗又不是一樣？到了某個階段，醫護能做的都已經做了，所有人都盡力了，接下來的還不是要靠自己？求生意志比一切藥物和治療都來得重要。要是病者自我放棄，自己都不想活了，神仙也難救！



小盆栽也尚且能活出奇蹟，我深信人也絕對可以活出奇蹟，甚至創造奇蹟！願天下間所有病患都活得比之前更好、更美、更強壯，並且以生命影響生命，將這訊息傳遞開去。



海倫



