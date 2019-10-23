專家健解——學前兒童 如何腸通無阻

米施洛營養護康中心營養師布善恒說：「要大便暢通無阻，基本上必須有足夠纖維、水份及油份。對於孩子，建議纖維攝取量可用簡單的方程式來計算，即以兒童年齡加上五，便是每天所需的纖維量，以三歲童為例，每天需要攝取纖維量即三加五，約等於八克纖維。家長可每天給小孩吃一個他們愛吃的水果，例如一個啤梨或一根香蕉，已可提供約三至五克纖維量，最好是徹底清洗水果後，鼓勵小孩連皮食用，以充份攝取水果的纖維，而且盡量減少以果汁代替鮮果。」



除了水果，家長亦可把白麵包換成較高纖全麥麵包給孩子食用，以紅米或糙米代替白米，開始時用少量紅米混合白米，待習慣後才逐漸增加紅米或糙米份量，也可以高纖五穀食材如番薯、薯仔、粟米等代替部份米飯。除了以炒煮蔬菜直接食用外，煲湯或做沙津時，建議加入紅腰豆、綠豆等豆類，讓小孩一併食用，便可藉機增加纖維和水份攝取量。至於選購包裝食物時，應細閱營養標籤列明的纖維含量，如每一百克食物可提供多於六克纖維，便屬於高纖食品。



文：衞兒



衞兒