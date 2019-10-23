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涉嫌在台北殺死女友後潛逃返港的陳同佳，今早洗黑錢案刑滿出獄，他早前稱自願往台灣投案，遭台方拒絕。事件有新進展，台灣陸委會昨天表示，為實現司法正義，致函港府，將派檢警赴港押解陳同佳返台，並要求港府提供陳...
2019-10-23
中美貿易談判有新進展。美國總統特朗普對中美達成貿易協議一事，感到樂觀。他又指，美國關稅令中國的供應鏈正在崩潰。而美國白宮經濟顧問庫德洛指華府有可能撤銷十二月對中國貨品加徵的關稅。中方強調，各國間合作是唯一正確選擇。 特朗普在白宮主持內閣會議，中美貿易戰是主要議題之一，他又說中方很希望達成貿易協議，現時已經採購大量美國農產品。 白宮經濟顧問庫德洛接受霍士新聞訪問，對美中經貿談判感到樂觀，並說若磋商維持良好進展，美國有可能取消年底對中國進口貨品加徵的關稅。商務部長羅斯則指首階段貿易協議必須是好的協議，強調不一定要在下月達成。 據報，白宮經濟顧問庫德洛認為，如果貿易談判進度良好，...
2019-10-23
周一英國首相約翰遜要求國會下議院再度就英、歐達成的新脫歐協議進行表決，但遭下議院議長白高漢拒絕。「不脫歐寧願死於溝」的約翰遜，隨即「變招」，要求下議院周二先行就脫歐協議法案進行二讀，並於周四作最後表決。法案如獲通過，會提交上議院辯論和表決。約翰遜重申，英國和歐盟都不想再拖延下去，敦促各黨派議員放下成見，加快審議步伐，以求在本周內完成所有程序。 白高漢拒絕讓下議院周一再度就新協議進行表決，理由是政府不斷重複要求就同一項議案進行表決，於理不合。不過約翰遜政府再推新策，向下議院提交實施脫歐協議所需的立法草案，即脫歐協議法案，對這項法案的二讀最快周二進行。 約翰遜有「新招」，反對陣...
2019-10-23
西貢是一個令人嚮往居住地區，環境寧靜，近距離接觸大自然，匡湖居更是區內知名豪宅，提供逾400間洋房，且有住客會所及商場。今次帶大家參觀的放盤，實用面積1575方呎，4房雙套間隔，全屋附有極簡約靚裝。 ...
2019-10-23
英國國會下議院以329票對299票，支持約翰遜政府提出的新脫歐協議法案二讀。這是英國議員首次以多數票支持歐盟和英國之間達成的英國脫歐協議。這意味國會議員現在將詳細研究該法案。表決通過後，英鎊兌美元和歐...
2019-10-23
國際米蘭前鋒拿達路馬天尼斯近期腳風正順，上輪意甲更梅開二度領軍作客4:3險勝薩斯索羅重上勝軌。此子揚言和上仗同樣入兩球的拍檔盧卡古已建立默契，今晚歐聯F組勢合力領軍打開勝利之門，主場擊退傷兵滿營的多蒙特爭出線，主勝無問題。 （Now630、633、有線602、662台周四凌晨3:00直播） 拿達路馬天尼斯近三場為國米入四球，包括上場聯賽梅開二度領軍奏捷，結束早前各戰線二連敗頹勢。上仗攻入兩球之餘，這位二十二歲阿根廷國腳還把親自博得的十二碼讓予盧卡古主射，助對方結束三場入球荒，可見兩人合作無間。 況且，國米在歐聯F組兩戰只得一分排包尾，晉級有危機，所以上場意甲重拾射門鞋即梅開...
2019-10-23
醫學名稱：乳頭瘤狀病毒（Human Papilloma Virus HPV） 疣乃由病毒感染而生長於皮膚上的粗糙顆粒，外形像椰菜花或呈固體水泡狀，易由皮膚磨損處入侵，如手、腳等受傷部位。雖然疣大部份是...
2019-10-23
陳山聰今年的43歲生日願望有二， 一係劇集《金宵大廈》收得，二係結婚生女。11月1日(下周五)山聰就做「老襯」，雖然未見「雙喜臨門」，好彩恨做老竇恨到癲嘅佢，準老婆個妹家有得意囡囡芯芯。上周六(19日...
2019-10-23
港人陳同佳涉嫌在台北殺害女友後潛逃返港一案，觸發港台政治爭拗，事件發展峰迴路轉。在陳同佳今天因洗黑錢罪刑滿出獄前夕，台灣陸委會致函港府，表示今日將派人員來港，帶回自願投案的陳同佳，同時希望港府提供陳的認罪書、口供等，以便對他在台罪行展開調查。 早前台灣民進黨政府對陳同佳發出通緝令，現在他鼓起勇氣自願赴台投案，台灣政府卻拒收，把政治凌駕於公義，反指這是港府的政治操作。但明眼人看穿民進黨的圖謀，因為自陳同佳潛逃返港後，港府擬制訂移交逃犯法案，圖把移交安排擴大，怎知觸發反修例風波，台灣民進黨政府樂於隔岸觀火，甚至煽風點火，事關本港反修例爭議，給台灣的總統蔡英文大好機會質疑一國兩制...
2019-10-23
「天地人」上季中於谷草千二連場追近，已知此場地性能甚佳。其後改配潘頓喜見跑法添機動，能氣走早前差點在三班取勝之「獎進」，確認屬路程專家。季尾無法匹敵一步不蝕之「喝采」，可能當時連場拼搏後體力回落，負頂磅才僅得亞軍。今季上到三班改配雷神，竟可段段快開，頭兩段自造46秒56，仍能交出23秒08之快末段，令總時間比另一組段速相若之頭馬「電訊驫馬」快0.48秒之多，被彈離之蹄下敗將「明駿之星」翌戰也能勝，段速和對手水準均甚勁，進步甚多才能成為出色頭馬。今季踏入四歲大熟黃金期，相信加十分仍未反映目前實力，大馬體力充足銳氣盛，貼欄順放可像上季般打疊贏馬。 方駿暉
2019-10-23