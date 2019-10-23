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【每日穿搭】今個秋冬要穿出秋意，一定要穿工人褲！

2019-10-23 列印
【每日穿搭】今個秋冬要穿出秋意，一定要穿工人褲！
今秋工人褲穿搭#1 【Oversize工人褲】：這寬大的工人褲相當休閑，又可遮肉，簡直是肉肉女的恩物，顯瘦之餘又帶出可愛感。
今秋工人褲穿搭#2 【特別紮染工人褲】：普通工人褲通常只是牛仔布款，要不是黑色就是藍色白色，但其實還有充滿特色的秋色選擇，就像上圖，既時尚又可穿出秋意。
今秋工人褲穿搭#3 【胸下牛仔布工人褲】：穿著沒有特別設計的工人褲前布位置太上會顯得老土死版，讓你變成真的工人裝。這時候可選取像上面的款式，穿上前布較低的工人褲。
今秋工人褲穿搭#4 【秋色低衫+黑色工人褲】：穿著黑色工人褲其實可以靠低衫襯出特色，今期秋天搭上秋色就最合時宜不過！
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現在終於感受到秋風的涼意，意味著不可再單穿背心短袖，要添衣物保溫！但在香港穿太多又太熱，穿太少又太涼，究竟要穿什麼才可保溫得來，不怕涼親個肚仔，又可穿出時尚？秘訣就是工人褲！現在就按圖看看工人褲的穿搭啦！



photo source: pinterest
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