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東京直擊 電動車大晒

2019-10-24 列印
■凌志電動概念車LF-30四個車輪內置電馬達，採用嶄新Solid-state電池推動，不過沒有公佈規格及細節。廠方表示2020年將推出首輛大量生產純電動車，格式跟LF-30完全不同，聽聞11月露面。
■本田展台主角包括明年在日本開售的Honde e電動車（左）、電動綿羊仔（中），以及配置雙馬達混燃引擎的新一代Fit（右），後者相信繼續以Jazz名字輸入香港。
■ 鈴木兩款趣致念車：電動Hanare（左）及充電混燃Waku SPO（右），前者猶如自動駕駛客廳，後者甫按掣便能由Coupe跑車形態變成旅行車款式，好過癮！
■日產設計總監Alfonso Albaisa（右）表示，IMK電動概念小車採用全新底盤，適合穿梭日本城市，可視之為電動化K-Car。
■萬事得MX-30是品牌首款電動車，流線形車身比CX-5更大，配用35.3kWh鋰電，馬力約143ps，續航力209km，暫定2021年上市。
■豐田LQ電動概念車（左）配有AI人工智能系統，據講溫柔體貼，令人愛上。另一款Ultra Compact BEV則是微型雙座電動代步車，續航力約100km。
2019東京車展
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        兩年一度東京車展今天（10月24日）正式開幕，《駕駛艙》昨天參觀了傳媒優先場，今屆展覽首次在台場分開三個不同展館進行，各大日本車廠趁2020東京奧運會前傾力展示旗下新路向，進一步決心發展電動車。作為龍頭大哥的豐田宣佈，將會由一家傳統汽車生產商，變成移動工具方案研發公司（Mobility Company），旗下豪華車品牌凌志推出全新LF-30電動概念車，全球矚目。

文、圖：彭志揚（東京）
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