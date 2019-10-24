文、圖：彭志揚（東京）
東京直擊 電動車大晒
文、圖：彭志揚（東京）
管浩鳴：不想他成政治籌碼 陳同佳今不赴台自首
涉嫌在台北殺死女友後潛逃返港的陳同佳，所犯的洗黑錢案刑滿，昨早出獄，他向死者潘曉穎家人以及港人作九十度鞠躬道歉，稱自願為所犯下的錯自首，赴台受審，但事件觸發香港與台灣爭拗。說服他赴台自首的牧師管浩鳴表...
2019-10-24
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祭出「限娘令」遏止壞風氣 內地狠批男星女性化
中性化偶像文化冒起，韓國近年來的「花美男」式偶像成風，而令內地也引起一陣「娘炮男」的偶像潮。不過周日「國家文化安全與意識形態建設研究中心」發文炮轟娘炮偶像現象，更聲稱東亞男星女性化問題是源自美國想削弱他國的進攻性。文章亦令由去年九月開始流傳有關「限娘令」一事，再被提出。 據「國家文化安全與意識形態建設研究中心」官方微博發表題為《為了讓你喜歡娘炮，你知道美國中情局多努力嗎？》的文章，提及東亞男星女性化問題出現是源自美國想削弱他國的進攻性。文中又以在日本建立「傑尼斯事務所」但在美國成長的喜多川為例，指美國刻意利用女性化的男偶像文化，令日本的進攻性和革命減少。文中又聲稱：「一旦『...
2019-10-24
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各界發動全國大罷工 智利連日示威衝突釀15死
智利由地鐵加價觸發的示威持續，周三各界更發動全國罷工，總統皮涅拉宣佈回應示威者訴求，包括最低工資及提高退休金等。而多日示威已造成十五人死亡，約五千四百人被捕。 綜合外媒報道，智利的示威是由地鐵加價觸發的。而最近幾日愈演愈烈，更出現縱火、暴力衝擊。智利多區進入緊急狀態，部份區域更實施軍事戒嚴。事實上，政府日前已撤銷地鐵加價的決定，但示威未能平息，更蔓延全國多地，並引發更多訴求。 據報，示威者不滿目前的經濟現狀，又認為民眾無法分享國家的經濟成果，貧富懸殊問題嚴重，生活費高及很多不公平現象普遍。據皮涅拉的回應中提及當地的貧富懸殊情況已長達數十年，不過，只是各屆政府未有效解...
2019-10-24
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屋苑錄首置客承接
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，香港置業高級營業經理麥紫軒表示，荔枝角美孚新邨4期百老匯街117號中層B室，面積516方呎，兩房間隔，議價後以688萬成交，呎價13333元，買家為首置客。...
2019-10-24
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個別孖展見抽飛 認購不足恐出現 快餐帝國首掛急彈後倒跌
自今年「升幅王」魯大師（3601）上市以來，本輪新股熱潮持續不斷，上市股份不論大小，一概照升不誤。唯昨日掛牌的快餐帝國（1843），最多曾升近1.9倍，但其後卻狂瀉，並跌穿招股價。 另一邊廂，...
2019-10-24
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英超新敗 奪「甘」反底 小兵勇敢挺身
阿仙奴剛於周一英超作客0:1不敵錫菲聯，今晚歐霸F組返回主場勢要一吐烏氣。槍手在此賽事表現無懈可擊，與葡萄牙球隊交手往績又佔優，今仗有力大勝小組包尾大幡甘馬雷斯，讓球主客和讓一球「主勝」無問題。 （Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨3:00直播） 連同周一敗仗，兵工廠不同賽事近五場客戰僅一勝兩和兩負，不過主場戰績截然不同，各戰線四連勝，今晚可望有截然不同的演出。再者，該隊歐霸兩戰全勝共入七球且一球不失，在F組獨佔鰲頭，期間加比爾馬天尼利、祖爾韋洛克等小將表現悅目，今晚有力率兵全取三分。 甘馬雷斯歐戰變魚腩 槍手歷年來歐戰主場與...
2019-10-24
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東京直擊 電動車大晒
兩年一度東京車展今天（10月24日）正式開幕，《駕駛艙》昨天參觀了傳媒優先場，今屆展覽首次在台場分開三個不同展館進行，各大日本車廠趁2020東京奧運會前傾力展示旗下新路向，進一步決心發展電動車。作為龍...
2019-10-24
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Quit社交網 退下火線 黃秋生隊啤開心吹水
三度獲封影帝嘅黃秋生，喺社交網誌好活躍，不時發表大膽言論，直腸直肚。但早前佢卻突然宣佈「棄玩」，坦言覺得好攰，跟大家說再見。其後，秋生火速轉玩純英語嘅社交網，感覺更自由同和平，一身安樂晒啦！日前晚上，...
2019-10-24
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社論——港府急救市 立會懶懶閒
反修例風波持續，港府前日推出第三輪支援企業措施，包括為的士、小巴等提供燃料補貼，寬減政府物業租戶的租金，設立旅行社現金鼓勵計劃等，目的是協助相關行業渡過難關，但涉公帑運用，須由立法會通過，但自立法會復會以來，泛民議員吵吵鬧鬧，出現港府急，市民急，業界急，但議員不急的情況。 早在八月，財政司司長宣佈一系列為中小企和中下層市民紓困的措施，包括政府舖位減租，豁免部份政府收費，並提高薪俸稅和利得稅的退稅率，綜援戶、公屋戶，幼、小、中學生均獲額外資助，而住戶亦獲電費津貼。 這些「派糖」行動，通常在每年二、三月財政預算案公佈，當局提前推出，是鑑於本港經濟或陷入衰退，市民和業界急需援手，...
2019-10-24
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馬場浮世繪——杜美爾未能贏馬暫別香江
杜美爾因為妻子快將臨盆，所以向馬會請假返回南非，昨晚賽後即會離港，可惜胯下六匹座騎之中，只有「話晒事」跑第二，「皇家魅力」及「一路順風」跑第三，未能取得頭馬暫別香江。 馬場浮世繪
2019-10-24
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