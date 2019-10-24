瀛格懷石饗宴

最近不少餐廳進駐尖沙嘴全新地標K11 MUSEA，其中較矚目有富小路やま岸香港。這名店在日本京都享負盛名，主理懷石料理，贏得米芝蓮一星榮譽，一位難求，屬招牌菜的海膽手卷份量十足，以紫菜包裹一整排肥美的赤海膽及壽司飯，極具吸引力！文：Cassie 圖：陳鐵剛



每晚兩場廚師發辦



新店設有壽司吧及兩間廂房，走廊仿照日式庭園，鋪上石板，旁邊飾上小燈，盡頭的圓形大窗內有石頭、植物與吊燈，加上滿室幽幽檀香，別具格調。餐廳由總店的日籍二廚義井富明主理，只設晚市，每晚舉辦兩場Omakase廚師發辦套餐，分別由晚上六時至八時半，以及八時四十五分至十一時，每位收費$2,500，客人可包場舉行私人派對。



十一道菜的Omakase廚師發辦套餐，包羅鮑魚糯米蒸、鱧魚、海老及海膽伴土佐醋啫喱、甘鯛清湯、季節刺身、燒鮎魚配粟米天婦羅、海膽手卷、賀茂茄子田樂、鰻魚水雲醋物、近江牛燒物、越光米及漬物盛合，以及時令生果和甜品「最中」。餐廳從日本每天空運時令食材設計餐單，在客人面前即席製作。



海膽手卷鮮味無比



前菜是鮑魚糯米蒸，廚師用上黑鮑魚和糯米，參照茶懷石料理手法烹調，鮑魚肉汁滲進飯中，最能打開胃口。甘鯛清湯以京都三百年老店松島屋獨家供應的三款木魚花，按照特定溫度和時間烹煮而成，味道鮮甜。接下來是懷石料理其中一道經典菜式「杉八寸」，即以長、寬均為八吋的杉木盒盛載食物，大廚將鮎魚燒至皮脆香口，配上青森縣粟米天婦羅，魚味濃郁。



燒物是香港人最愛的燒和牛，選用日本古老品種的近江牛，以大火鎖緊肉汁，肉香四溢，伴以松茸菇，吃時以沖繩海鹽、京都黑七味粉、山椒醬油及山葵調味。至於最令人期待的招牌菜海膽手卷，選用無比矜貴的赤海膽及秋俵米製作，廚師在客人面前將一整排肥美海膽放在壽司飯上，以紫菜包裹，份量十足，海膽入口即融，鮮味無比。



富小路やま岸香港



地址： 尖沙嘴梳士巴利道18號



Victoria Dockside K11 Musea 5樓506號舖



查詢：2686 1866