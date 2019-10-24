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【分手不痛】分手不要像Biber舊愛Selena Gomez憑歌寄意！想不痛跟從這三大個方法找回自我！

2019-10-24 列印
【分手不痛】分手不要像Biber舊愛Selena Gomez憑歌寄意！想不痛跟從這三大個方法找回自我！
【分手不痛】分手不要像Biber舊愛Selena Gomez憑歌寄意！想不痛跟從這三大個方法找回自我！
【分手不痛】分手不要像Biber舊愛Selena Gomez憑歌寄意！想不痛跟從這三大個方法找回自我！
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【分手不痛】分手不要像Biber舊愛Selena Gomez憑歌寄意！想不痛跟從這三大個方法找回自我！

Justin Bieber同舊愛Selena Gomez分手都一段時間，Justin同Hailey Baldwin仲剛新婚，而此時Selena Gomez竟在昨日岀新歌《 Lose You to Love Me》唔通想憑歌寄意？這首歌一岀旋即成為話題！歌迷們都相信這歌曲靈感源自她與Justin Bieber分手。Selena Gomez捱過分手再看著Justin Bieber與別人結婚了，而新娘不是我，好難唔傷心。分手不想像Selena Gomez放不開？想分手不痛就要跟從這三個方法找回自我！

分手不痛方法一：抒發情緒

分手時這一步非常重要！不要立即找另一個人來逃避痛苦，此刻痛苦很正常，分手怎能不痛？！因為你曾經愛過那個人，也深刻地投入過感情，所以更要正視和抒發，接受自己的分手痛苦。方法有許多，就如Selena Gomez般在音樂中抒發情緒，唱出"You promised the world and I fell for it"，唱出自己的感受。又或者聽一些悲傷的歌曲，大哭一場釋放情緒，還可以找朋友傾訴，表達自己的痛苦。只要痛苦的情緒得到釋放，你才會有力量繼續下一步。

分手不痛方法二：嘗試新活動

當分手後情緒比較穩定時，你可以嘗試一些新活動，如去做運動，讓身體分泌安多酚，產生愉快感。另外，喜歡閱讀的朋友也可以看些激勵性的短篇故事，從中吸取正能量。你也可以去學習一門新語言，讓自己的日子過得充實一點，慢慢你會走出傷痛！

分手不痛方法三：靜心思考

分手時，你可以冷靜思考未來的方向，問問自己：你有甚麼興趣？你的目標或夢想是甚麼？未來你想幹甚麼？嘗試通過不同問題來了解自己，慢慢找回自我。到了你找到答案時，也是你走出分手傷痛的時候！

圖: IG@selenagomez，justinbieber
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