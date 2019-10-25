煮食鍋+防漏盒 便攜開餐孖寶

打工仔辛苦工作，Lunch Hour怎可待薄自己？最近阿卓爸爸發現兩款辦公室開餐工具，包括折疊多功能電煮鍋及保冷熱三層防漏餐盒，無論即煮或帶飯都非常實用，可在辦公室內享用美食！文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛 產品查詢：3148 9455



最近瑞典品牌Nathome推出折疊多功能電煮鍋，收納後厚度只有約兩吋，打開使用時高度約八吋，足夠煮食公仔麵及其他湯品，而且鍋身以食用矽膠製，可抵受高熱，與發熱器是一體式設計，摺合後可放入手袋，非常方便。



附多國旅行轉插頭



約大半年前，坊間已有品牌推出類似構思的電水煲，分別在於電水煲熱度只有一個選擇，在最大熱力輸出下，水份會瞬間蒸發，煮食較困難，容易乾底及燒燶。Nathome這款折疊多功能鍋解決上述缺點，除了三檔調溫，還備有雙向手把，方便煮食後四圍移動及攜帶，隨機亦附有蒸架及透明煲蓋，方便蒸煮食物。測試時，阿卓爸爸嘗試煮公仔麵和雞肉菜湯，效果非常好，基本上十五分鐘已能完成。



多功能電煮鍋有全球旅行通用雙電壓110-220V，來港版本是合乎安全的BS1363英規插頭，廠方已附送多國旅行轉插頭，可以一鍋走天涯！熱力方面，有三檔調溫，最大功率為1,000W，測試發現系統配上防乾燒保護功能，當遇上煮乾水情況時會自動停機，相對其他旅行煮食煲更安全。



餐盒保溫六小時



若嫌辦公室煮食太麻煩，推介另一款產品──美國品牌Omiebox保冷熱三層防漏餐盒。這個餐盒是眾籌成果，設計上得到很多用家認同，餐盒經美國FDA認證，不但可承受洗碗機高溫水，又不含BPA，當中雙層空氣絕緣層不鏽鋼容器，可放熱食或冷食，廠方指出，保溫效能約六小時，加上多層防漏，食物汁不會流到其他格層，影響別的食物味道，可說是帶飯一族的恩物！



售價：$298/折疊多功能電煮鍋、$398/保冷熱三層防漏餐盒







【測試評語】 三檔熱度分別大



Nathome折疊多功能電煮鍋較適合烹調日韓速食食譜，例如泡菜吞拿魚湯或日本醬汁牛肉鍋等，只需倒入汁料，放入原材料便完成。電煮鍋三檔熱度分別很大，第一檔有保溫及慢煮效果，最大1,000W功率發熱可快速煮食。