新加坡調Gin酒 發掘地道小食

嗜酒的朋友來到新加坡旅遊，想必會到克拉碼頭附近小酌幾杯。不說不知，原來當地也設有蒸餾酒廠。Brass Lion Distillery創辦人Jamie Koh花了六年時間，創作出專屬新加坡的酒品，在此可寫意地參觀蒸餾過程，再嚐特別調製的雞尾酒，亦可於Gin School自製一瓶別具個人風格的Gin酒！文：Katrina 圖：Gary Tsai



Jamie Koh在德國、美國等地學習及研發，創作出由二十二種植物蒸餾而成、100%新加坡製的Dry Gin，帶有亞洲風味的花香和柑橘香氣；另有加入蝶豆花及薰衣草的深藍色Butterfly Pea Gin，用作雞尾酒時更幻化出漂亮的淡紫色，格外夢幻！正因為很多人都好奇酒是怎麼釀造，所以蒸餾廠也提供約三小時的Gin酒課，加深大家對Gin酒的了解之餘，亦可根據個人喜好即席蒸餾出專屬Gin酒，再為之取名並印在瓶身，是十分個人化的體驗。



在充滿多元文化色彩的獅城，食物種類亦十分多樣，其中包括近期備受當地年輕人喜愛的甜品Martabak。Markozar年輕店主Aqirah將傳統印尼甜點炸香蕉、班戟及冬甩配上新派食材，帶來耳目一新的味覺衝擊。其中Martabak Manis是一塊被脆邊包圍的鬆軟班戟，加上各式配料如芝士、朱古力及煉奶，雖然略為偏甜，但配着特色拉茶一起品嚐，也甚有風味。



談到美食，今次筆者下塌聖淘沙名勝世界的逸濠酒店，在大堂就有一家由名廚梁兆基（Sam Leong）主理的新派中餐廳Forest森，晚餐嚐過了「I Am Sam」菜單中幾道經典名菜後，最令筆者回味的是「香茅糯米雞卷」，原來是他與太太Forest一起設計的中泰料理。Sam Leong笑言，「我太太也是廚師，看她烹調時，我也會『偷』她一點點Technique放入中餐，再修改成為新菜式。」



Brass Lion Distillery



地址：40 Alexandra Terrace, Singapore 119933



Forest森



地址：聖淘沙名勝世界逸濠酒店大堂



Markozar



地址：Blk 348 Yishun Ave 11 Singapore 760348