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東京直擊 未來車不是夢

2019-10-25 列印
■豐田e-Racer電動賽車奇妙之處，是戴上特製數碼眼鏡駕駛，可立刻獲得Fun to Drive感受，信不信由你！
■豐田主席豐田章男宣佈，品牌由車廠變成移動技術公司（Mobility Company），今次在東京車展發表一系列新類型車！
■大發Wai Wai七座概念車賣相潮趣，採用汽油混燃引擎（沒公佈細節），車身兩邊中間沒有門柱，營造闊落空間。
■三菱MI-Tech開頂四驅概念車驚人之處是配用燃氣渦輪引擎發電，可採用柴油、酒精或火水作為燃料，四個車輪內置獨立電馬達驅動。
■大發Tsumu Tsumu是一款微型概念貨斗車，車尾可按需要快速換成不同式樣，機械規格沒公佈。
■豐田這款無人駕駛e-Chargeair電動車，具備流動無線充電、潔淨空氣或無線WiFi功能於一身，甚至可提供臨時電源。
■五十鈴（Isuzu）展出外形非常科幻的FL-IR貨櫃車拖頭，據知搭載Level 4自動駕駛功能和各項嶄新安全設施，預計2025年投產。
■豐田e-Palette將成為2020年東京奧運選手村接載運動員的無人駕駛巴士。
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        第四十六屆東京車展正式開幕，每次來日本參觀車展最開心是欣賞到千奇百趣的概念車，今年豐田實行帶頭大玩創意，以Start Your Impossible為口號，一次過展示天馬行空未來汽車，可能稱為移動工具比較貼切！

文、圖：彭志揚（東京）
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