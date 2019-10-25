《For Honor》萬聖節新玩法

過時過節推出特別活動，在網上遊戲世界已是指定動作，尤其即將來臨的萬聖節，機迷一定不愁寂寞。Ubisoft的多人對戰遊戲《For Honor》，便由即日起至11月1日，在遊戲中舉辦萬聖節活動「冥界的獠牙」，開放給所有玩家參加。



今次活動帶來了恐怖至極的全新爭權模式變奏版「鬼魅殺手」。在活動期間，玩家必須佔領區域來獲得特殊強化，以收拾潛伏在地圖四處的詭異生物，而對戰結束後會獲得隨機掉落的萬聖節主題戰利品，包括嚇人的戰鬥服裝、恐怖效果，以及單看造型就讓人懼怕的武器，讓大家為英雄角色扮鬼扮馬。此外，玩家也可與其他戰士組隊，參與至11月1日止的「陣營競賽命令」獲取專屬獎勵，而香港時間11月4日晚上11時之前，每位英雄能以45,000枚鐵錢解鎖「冥界的獠牙」物品。文：Joe



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