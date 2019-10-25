《For Honor》萬聖節新玩法

今次活動帶來了恐怖至極的全新爭權模式變奏版「鬼魅殺手」。在活動期間，玩家必須佔領區域來獲得特殊強化，以收拾潛伏在地圖四處的詭異生物，而對戰結束後會獲得隨機掉落的萬聖節主題戰利品，包括嚇人的戰鬥服裝、恐怖效果，以及單看造型就讓人懼怕的武器，讓大家為英雄角色扮鬼扮馬。此外，玩家也可與其他戰士組隊，參與至11月1日止的「陣營競賽命令」獲取專屬獎勵，而香港時間11月4日晚上11時之前，每位英雄能以45,000枚鐵錢解鎖「冥界的獠牙」物品。文：Joe
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反修例風波，有激進示威者針對港鐵，不少車站設施遭受破壞，港鐵被迫關閉部份車站，作緊急維修，近日晚上更提早收車，大大影響列車載客能力，導致乘客量下降。港鐵公佈九月乘客量資料，比去年同期勁跌超過百分之六點...
2019-10-25
吉林省吉林市發生一宗懷疑嚴重虐狗事件。據內媒指，一隻薩摩耶犬疑在家中大便，結果被主人踩爆眼球及打致內臟移位後被遺棄。鄰居唐女士替薩摩耶犬進行網上眾籌醫藥費，幸得網民熱烈回應，籌得五千人民幣救治。 ...
2019-10-25
智利總統皮涅拉已公開道歉及承諾推動經濟改革，但仍未能平息民憤。首都聖地亞哥周三仍有數以萬計示威者上街遊行，堆放雜物堵路及與防暴警察爆發衝突。在連日的暴力衝突中，死亡人數已上升至最少十八人。 智利是全球最大的產銅國，一些工會響應號召，同意會員參加大罷工。雖然宵禁令仍然生效，但當地不少照樣外出。在聖地亞哥市中心大街上，許多示威者高舉國旗、橫額和標語，大叫「智利醒覺了！」口號。有激進示威者向警察投擲石塊和硬物，警察發射催淚彈及水炮驅散。 除了聖地亞哥外，國內一些城市和小鎮也出現類似場面。全國數以百萬計學生無法上學，有數個地鐵站要關閉。一些商店遭破壞及搶掠，無法營業。油站出現等候入...
2019-10-25
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，美聯高級分區營業經理吳肇基表示，鰂魚涌太古城銀星閣中層E室，面積749方呎，三房連套房間隔，原叫價1700萬，累減至1595萬易手，呎價21295元。原業主...
2019-10-25
香港社會動盪持續四個多月，屢傳有本港資金湧向新加坡。不過，新加坡金管局長孟文能指，香港政局動盪促使一些資金流向該國，金額僅屬少量，流入速度亦未見加快，惟承認如何重新配置資產的查詢確有所增加。 ...
2019-10-25
李斯特城英超異軍突起排第三，一條年輕中場線應記一功。盛傳被曼聯挖角的占士麥迪臣和泰利文斯近期輪流士哥，哈維班尼斯則專心助攻，三子今晚聯賽勢率狐里作客擊敗態沉的修咸頓向榜首雙雄施壓，直取客勝。（Now621台周六凌晨3:00直播） 狐狸上輪英超主場2:1挫般尼，比利時中場泰利文斯射入奠勝球，哈維班尼斯助攻梅開二度，前者更當選該仗最佳球員；前一輪作客1:2負利物浦，占士麥迪臣則入破蛋一球。泰利文斯和占士麥迪臣聯賽同樣有兩球進帳，哈維班尼斯累積三次助攻成隊中之首，三子合力助李斯特城各賽事近五場四勝一負，今晚勢聯同射手占美華迪撕破聖徒防線。 修咸頓上輪英超作客僅跟狼...
2019-10-25
今年2019 的Sogo Thankful Week崇光感謝祭仲有兩星期先開始，但現在開始至11月5日已可以在Sogo崇光網上率先預訂超抵貨品，終於不用咁頻撲排長龍，同人爭崩頭！今年到底買咩係最抵？現...
2019-10-25
TVB劇《牛下女高音》播出唔夠兩星期，不但口碑唔錯，最高有成27.1收視點，身為主角的吳岱融同張振朗當然開心。其實呢套劇一度因為黃心穎的偷食事件，搞到變成倉底貨，仲諗住搵江嘉敏補拍過先推出，估唔到口依...
2019-10-25
隨著去年年底港珠澳大橋正式通車，香港與澳門之間嘅距離又再拉近一大步。不單交通時間縮短，暈船浪嘅朋友更可以用一個舒服嘅方式去澳門，種種嘅好處吸引咗好多香港人去澳門玩番一兩日，輕鬆放下假！ 講到澳門景點...
2019-10-25
利敬國周三晚策「盈喜輝」爆冷W，最近三次賽事都有馬贏，手風正順，而由於周日的沙田泥地賽事起，除有杜美爾請假，田泰安亦開始停賽，遂令利敬國的支持亦增可騎足九場，他揚言要把握贏馬機會，並指「超然」和「二郎...
2019-10-25