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【崇光感謝祭2019】率先預訂 Sogo Thankful Week超抵貨品！這些是必買精選！

2019-10-25 列印
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今年2019 的Sogo Thankful Week崇光感謝祭仲有兩星期先開始，但現在開始至11月5日已可以在Sogo崇光網上率先預訂超抵貨品，終於不用咁頻撲排長龍，同人爭崩頭！今年到底買咩係最抵？現在就按圖睇睇有什麼精選必買貨品啦！



【Sogo Thankful Week 崇光百貨感謝祭2019】

日期：2019年11月6日起至11月24日

地點：銅鑼灣及尖沙咀分店同時舉行

Facebook：SOGO Hong Kong

SOGO Online Shop網址：estore.sogo

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