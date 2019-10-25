【活化《通勝》】首次crossover傳承非物質文化遺產

《通勝》作為廣東非物質文化遺產真的很值得傳承，裏面包含的民間智慧值得人們一讀再讀並且好好守護。但可惜現今年輕人卻將這非物質文化遺產忽略，視《通勝》為一件已經過時古老的產物，即使婚嫁擇日也很少看《通勝》。有見及此，婚禮達人Tim和永經堂Emily便合力想盡辦法活化《通勝》，好去傳承這非物質文化遺產。



【《通勝》好多八卦嘢睇！】



活化《通勝》，那當然首先要讓年輕人發現《通勝》的吸引力和非看不可的原因。Emily說其實《通勝》裏面有好多八卦的東西是很有趣，例如解夢，年輕人整天都看星座心理測驗都是因為八卦嘅心態，而這本非物質文化遺產裏面就記載著中國人流傳幾千年的周公解夢方法。



【《通勝》教你點用廣東話學英文】



另外裏面亦都記載了香港人九七年前作為殖民地學習英文的方法，其中最有趣，是會看到當時人怎樣用廣東話譯音直譯英文發音去學英文，例如fish 魚，它們會寫「非士」，而Seventeen會寫作「舍溫天」，是相當地道搞笑。



【首次《通勝》crossover】



如俗語所說「不能一本通書看到老」，《通勝》事實上一直與時並進每年更新，就好似嚟緊鼠年最新《通勝》就有Emily和Tim的破天荒首次《通勝》crossover，製作了一本摩登設計排版的「中西婚禮通勝錦囊」加插在內，讓年輕嘅新人可以透過這本雞精錦囊迅速知道《通勝》提及的中式婚禮禮儀。而且裡面亦集合Tim作為婚禮統籌及司儀多年經驗，特別撰寫婚嫁日子流程和「Do and Don’t 」，入面仲有高達$4,500婚嫁禮券，做咁多，都只是希望吸引年輕新人去購買，將《通勝》活化創新！



【這次crossover做到新舊對照】



這次crossover 活化《通勝》並不是以新的內容去完全取代通勝本身有內容，而是希望以互相對照的方式令新舊並存，讓年輕人可以以錦囊作入門，再了解通勝寫有的婚嫁傳統，看到其中新舊變化。



【傳統要傳承】



Emily提及現代人其實已變得很西化，例如三代人坐在一枱食飯，好多時大家已不太知道如何稱呼對方，這其實是受西方普遍都稱呼uncle、auntie的文化影響，而《通勝》就依然保留一個列表列明中國人傳統是如何稱呼長輩和後輩。她認為活化《通勝》就是要傳承裡面包含的中國文化，讓兩代人可有一個橋樑連接，以共同文化語言溝通。



文：Lanita 圖：蔡建新



