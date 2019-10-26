10.2吋新iPad 工作效率飆升

今代新iPad（2019）不但熒幕增至10.2吋，更吸引地方是預載革新的iPadOS系統，配合Apple Pencil及全尺寸Smart Keyboard，工作「戰鬥力」可謂全面提升。



文、圖：B1807 查詢：Apple/800 908 998



Smart Keyboard支援



一如今年初的新iPad mini及iPad Air，進化至第七代的iPad（2019），沿用廣為熟悉的Touch ID造型，機身外觀改變來自Retina熒幕由9.7吋加大至10.2吋（解像度2,160×1,620），重量微增至483g（WiFi版），實際手感分別不大，機身前後繼續裝有1.2MP FaceTime鏡頭及8MP主鏡頭。始終定位入門，新作繼續用上A10 Fusion處理器，儘管非A12 Fusion，效能表現已比大部份Android平板高出許多，且今代內置記憶由2GB增至3GB RAM，無論文書處理、上網瀏覽、影音娛樂，甚至打機玩遊戲，均有爽快流暢的體驗。值得一提的是，繼上代添加了對第一代Apple Pencil的支援，今回新作在配件輔助上又有突破，就是可用上Smart Keyboard，與其他iPad系列看齊，既可握筆繪圖，也可以在全尺寸的按鍵上打字輸入。



iPadOS提升工作效率



iPad（2019）另一賣點，當然是運行全新的iPadOS系統，由主畫面鋪排到開啟多個Apps操作，感覺更像Notebook，尤其配合Smart Keyboard使用。如今用戶可以輕鬆利用分割顯示，同步開啟多個Apps，如一邊開電郵一邊編寫備忘錄，甚至同時將《Safari》中的兩個網頁左、右並排，又可以利用「Slide Over」功能快速切換App，對工作時經常要參考不同資料的用戶，簡直大開方便之門。助你提高工作效率的地方還有很多，如可以浮動、分置左右的虛擬鍵盤，三隻手指一開一合即可進行手勢Copy & Paste，桌面電腦般的網頁瀏覽，直接經《Files》與USB手指及讀卡器傳輸文檔，這些新添的功能與改動，讓用戶可以更靈活的方式處理文書檔案及不同工作，而iPad（2019）入場費不過二千多元，確實物有所值。



iPad 2019



熒幕：10.3吋Retina Display



處理器：Apple A10 Fusion



操作系統：iPadOS



容量：32/64GB



體積/重量：250.6×174.1×7.5mm/483g（WiFi版）



WiFi版售價：$2,599（32GB）、$3,399（128GB）



LTE版售價：$3,599（32GB）、$4,399（128GB）