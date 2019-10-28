首置USB-C Surface Pro 7

提起微軟Surface電腦，相信大部份用家即時聯想到Surface Pro系列，事關輕便與效能兼備，將於下月抵港的新一代Surface Pro 7，除了升級至第十代Intel Core處理器，還首度加入USB-C擴充。



第10代Core處理器



外形延續上代造型設計的Surface Pro 7，熒幕沿用熟悉的12.3吋PixelSense觸控芒（解像度2,736×1,824），畫面比例保持適合多工處理的4：3，機身一貫輕巧，重量輕至775g（i3/i5機款），攜帶外出或手持上網同樣輕鬆，工作時只要打開機背KickStand支架，再配合Surface Pro Signature鍵盤保護套（售$1,298），即可化身Notebook模式處理文件檔案，當然需要從事創作的用家，亦可另配Surface Pen（售$798），在熒幕揮筆繪出創意靈感，由於KickStand可作多角度開合，想把熒幕調校至哪個角度都可以。說到效能，新作運算速度更是大幅提升，事關處理器由第八代Intel Core跳升至第十代，且有別以往只提供Core i5及i7機款選擇，今代更加入了Core i3機款，內置4GB RAM及128GB SSD，售價不到六千八百元，相比Core i5機款由$8,288起跳，入場門檻相對降低不少。



Instant On快速開機



效能出色之餘，Surface Pro 7亦具備Instant On功能，直接打開鍵盤保護套，即可喚醒電腦並進入主畫面。說到續航力，新作可連續工作10.5小時，且支援快速充電功能，只需一小時即可把電池由零電量充電至接近80%，值提一提的是，由於今代把原來Mini Display Port換成主流的USB-C，換言之，必要時可以使用支援USB-C PD的手提充電器隨時充電，流動性進一步提高。另外，廠商今回一次過推出Surface Pro 7的家用版及商務版，用家可按實際需要選擇。電腦以外，微軟同步推出了新一代多用途智能白板Surface Hub 2S，裝有50吋4K觸控熒幕，機身設計纖薄不少，重量更減輕了40%，配合Steelcase Roam支架，可以隨時移動至辦公室不同位置。



Surface Pro 7



熒幕：12.3吋PixelSense



處理器：第10代Core i3/i5/i7



記憶體：4GB、8GB、16GB



SSD：128GB、256GB、512GB、1TB



視窗： Windows 10家用版



體積/重量：292×201×8.5mm/775-790g（不連鍵盤）



售價：$6,788起（不連鍵盤）



文、圖：B1807



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