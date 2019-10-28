蒙古單車之旅

談蒙古國（Mongolia）的歷史，一定會提及成吉思汗的開國事跡，他是蒙古人心中最偉大的領袖，由十三世紀建國起，影響力直至今天，現代的蒙古人仍嚮往逐草而居的游牧生活，騎馬趕羊、研習射藝與書法等。若有機會來旅遊，不妨多花時間跟當地人接觸。



了解歷史 射箭體驗



蒙古國的地形獨特，境內大部份是山地與高原，南部則是戈壁沙漠，可想像到即使要建設社會，都要先解決自然環境問題，然而蒙古人就是強悍的游牧民族，樂天知命，面對任何環境似乎都能克服，因此今天來訪時，會發現除了首都烏蘭巴托有較為都市化的面貌，例如大型酒店設施與購物商場外，其他地區仍保留極原始的狀態，甚至連接駁的道路網也欠奉。亦基於這個緣故，想來作深度遊的話，不妨像我參加單車旅行團，用單車代步作為交通工具，反而可更直接地探索到廣泛的地區。



當然，在草原上騎單車最大的挑戰，是大量的越野山路，不時需要爬坡與落斜，幸好連日的騎車經驗讓大家的技巧開始熟練，慢慢適應下來。至第三天，大家便要爬升至「蒙古十三世紀歷史主題公園」的山丘參觀蒙古包，了解當地文化。



這主題公園共分幾個營地，首站我們參觀的是當中最大的一個，營地正中央有樓高幾米的大蒙古包建築，另有十數個小蒙古包錯落地分佈附近，是出租予旅客作住宿體驗的。當我走進大蒙古包內參觀時，頓覺眼前一亮，首先是採光度十足的室內感覺亮麗，周圍掛滿手織的布藝裝飾，另外還有獸皮做的坐椅，相信是想呈現古時蒙古大汗用來宴客的大廳那種氣派。一旁擺放了幾件華麗的蒙古服，讓大家自行換裝，角色扮演並拍照留念。離開營地前，我更有機會學習蒙古人的傳統箭藝，便發現拉蒙古弓一點都不容易，尤其要瞄準那塊獸皮標靶時，力量、眼界、感覺與協調性，都是缺一不可的技術。



旅遊記事簿



PAM Holiday提供烏蘭巴托五日四夜蒙古旅遊套票，包括機票及住宿，每人約8,880港元起。另有單車團一類之包團活動，費用由15,600港元起。



查詢：www.pamholidays.com



tourism.ub.gov.mn



（烏蘭巴托旅遊網頁）



文、圖︰Kengi



鳴謝︰PAM Holidays、MIAT Mongolian Airlines