北海道層雲峽賞秋色

踏入十月，日本北海道（Hokkaido）秋意正濃，在大雪山國立公園內，群山已換上秋裝，而這個時候正是登高的好季節，像我在剛過去的九月，便經由層雲峽的纜山站起點往七合目，沿步道前往黑岳之巔，數小時的旅程，是有益身心的活動。



楓葉轉紅 景致怡人



在大雪山國立公園有多座名山，山峰有步道彼此相連，而今次我選擇來層雲峽作為據點，原因是層雲峽本身是溫泉鄉，登山前後可入住溫泉旅店休息，而且交通便利，每天均有巴士來往旭川至層雲峽，車程約兩小時直達。



下榻一晚山谷的旅館後，翌日我便登山去，大部份旅客即使沒有任何登山裝備，均可乘坐纜車到達山間的五合目站，這裏有觀景台、餐廳、紀念品店等，而走出五合目站也有沿山林而建的簡單林徑，三十分鐘的路程可走一圈，沿路設有黑岳資料館可了解自然生態。有興趣更上一層樓的話，便可乘冬季滑雪專用吊車登七合目站，自2016年起，七合目站附近開闢了新的觀光道前往黑岳東側的「滝展望台」，也是簡單易走的觀光線，讓旅客可從不同角度欣賞層雲峽風景。至於有備而來的登山者，必須於事務所登記個人資料及行程，才可沿黑岳山頂的指示牌徐行而上，回程時再簽名作實，以便保安人員查核。



延續行程 黑岳石室



成功登頂一刻，的確叫人興奮莫名，站在寫着「1984」的黑岳標高柱前拍照似乎就是指定動作。這兒風勢強勁，不過站在此處可飽覽群山，觀望到其他的伸延路徑，我打算繼續向前多走一段路，手上的地圖及路標均顯示前行一公里便可到達「黑岳石室」，於是我沿着遍佈碎石的山徑小心翼翼地慢走，不消二十分鐘就到達目的地。其實石室是個供登山人士休息的小空間，內有一些基本設施如休息室，一旁設有收費洗手間。



另外，由於山頂的天氣變化可能瞬息萬變，石室亦有避難所之用途，如果登山人士於附近遇上惡劣的天氣環境，至少可找到安全的容身之所暫避。



大雪山國立公園層雲峽事務所



地址：上川群上川町層雲峽 電話：81 1658 5 3031



網址：www.rinyu.co.jp



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照前往日本均免簽證。



查詢：2522 1184（日本領事館）



選乘香港航空從香港直航至北海道札幌，經濟艙來回票價由5,196港元起，已連稅。



查詢：www.hongkongairlines.com/zh_HK/homepage



Hotel Kumoi每晚房價由5,970日圓起（約433港元）。



查詢︰www.hotelkumoi.com



www.sounkyo.net/chinese-t（層雲峽觀光協會網頁）



welcome2japan.hk（日本國家旅遊局）



註︰所有商品價格僅作參考，以商戶最新公佈為準。



文、圖：Kengi 鳴謝：Club Med Tomamu