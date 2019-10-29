﻿嚐味獅城 2 娘惹風韻

Fifi早前到新加坡旅遊，期間四處覓食，細味多元文化美食，傳統粵菜和星馬街頭小食以外，融合華人和馬來人文化的娘惹菜同樣引人入勝。



摘星南洋風味



娘惹菜系融匯中國和馬來家常料理的精髓，風味在於複合馬來香料的配搭，基本醬汁調味用上薑花、蝦醬、羅望子、肉桂、叻沙葉、辣椒、薑黃、香茅等香料磨粉，再以風味天然土樹黑果Buah Keluak勾芡，提升菜餚的色澤和濃稠度以外，更增添淡淡的樸實幽香。



位於Dempsey Hill前軍營的型格娘惹菜館CandleNut，取名黑果（Buah Keluak），這裏的AH-MA-KASE嚐味午餐（88新加坡元/約500港元/位）合共十款菜式，正好嚐盡摘星娘惹菜的獨特風味。頭盤傳統Kuih Pie Tee小金杯，自家製炸黃金米餅杯皮質感額外輕盈香脆，精緻的金杯盛着蛋絲、邊豆絲、蝦肉，以及清甜而附白胡椒辛香的蝦頭豬肉高湯煮蘿蔔絲，口感清爽而味道豐富。接着是香辣漬物Achar的精緻變奏，傳統葱蒜馬拉盞辣醬醃漬青瓜和波蘿，佐以香炸西澳Fremantle章魚，前者口感清爽，後者經香炸而外脆內軟，口感不但額外豐富，配合烤果仁碎和烤芝麻，香味口感更上一層樓。至於娘惹版的炭烤豬頸肉沙嗲，沿用肉質軟腍而脂肪紋理平均的黑豚肉，配合香料黑果馬拉盞醬調味，味道濃烈微辛，且附南洋甜醬油的炭焦香甜。



接下來的螃蟹肉丸Bakwan Kepiting看似平淡，然而盡吸老雞高湯精華的蟹肉丸不失鮮美，伴以竹筍甘筍提味，貫徹樸實無華的家常風味。至於家喻戶曉的Rendang巴東牛肉，用上昆士蘭和牛小排，加入以香蒜、豆蔻、丁香等香料和椰奶製成的巴東汁，慢火燴煮至椰奶焦化收汁，過程讓牛小排盡吸香料精華，結集辛辣香的深度，味道濃郁且散發燻焦香甜，佐以香辣脆椰絲Serunding及薑黃葉，南洋風味濃得化不開。接着的黃咖喱蟹，富娘惹菠蘿咖喱蝦Udang Masak Lemak Nanas的影子，薑黃、南薑、青檸葉、黑果配合葱蒜香料和椰奶的自家咖喱汁，配澳洲花蟹拆肉烹煮，醬汁豐盛細滑，辛香辣綻放而絕不蓋過花蟹的清甜，吃罷渾身暖和。



最後甜品是經典Chendol珍多冰，風味盡在鮮榨椰奶、蒟蒻椰子果凍、班蘭啫喱以及西米和椰糖的配搭；至於Kueh Kosui是娘惹版的椰糖木薯粉Mochi，然而質感較中式及日式米糍來得細軟。



Candlenut



地址：Block 17A Dempsey Road, Singapore



查詢：+65 6472-1868



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）