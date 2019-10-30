醫依筆寫——學童發育期頭號脊椎疾病

孩子是上天賜予最好的禮物。隨着孩子長大，父母亦會每事憂心，今天擔心孩子碰傷，明天愁着孩子吃不胖、長不高。新一年開學季，功課壓力漸大，兒童脊骨健康再成家長熱話。學童每日背負的書包、坐立的姿勢，統統與脊骨健康脫不了關係。



除了寒背、高低膊、長短腳、打機頸等常見問題外，脊椎側彎是兒童與青少年發育期的頭號脊椎疾病。據統計，每10名學童中就有一至兩人有不同程度的脊椎側彎。



脊椎側彎（Scoliosis）指脊椎左右彎曲變形的症狀，脊骨一般呈現「C形」或「S形」。背面看胸椎會彎向一側，而腰椎則向另一邊彎曲，部份個案只出現以上其中一種弧度。



病症初期，症狀多為不明顯，故不容易引起注意及發現，而脊椎側彎是一種漸進性病症，情況嚴重可令中樞及末梢脊椎神經受到壓迫，孩童會出現肩頸疼痛及肌肉無力的情況。若持續惡化會使肋骨旋轉、胸廓變形，壓迫心肺及內臟，有機會引致心肺功能障礙或心肺併發症。



脊椎側彎與大部份疾病一樣，有治療黃金期，愈早接受脊骨治療愈可以減低惡化速度。一名12歲女童因長期背痛及脊柱側彎求診，並接受脊骨治療。女童右肩胛骨凸出，脊骨呈S形彎曲，側彎角度為26度。女童於療程首二個月每星期接受三次治療，並於其後四個月調整到每星期兩次。通過儀器及專業脊骨矯正手法，令脊骨復位。療程結束後，女童脊椎側彎問題有明顯改善，側彎角度減少至20度，背痛問題也隨之得以紓緩。



簡易脊骨檢查



大部份脊椎側彎患者的徵狀包括高低肩膊、肩胛骨凸出、髖關節不平、長短腳等。家長可為孩子作簡易脊椎側彎檢查。首先身體向前彎九十度，家長從後觀察子女背部左右兩側是否對稱，有沒有不正常的拱起。



脊椎問題往往是日積月累，正值發育期的學童側彎惡化速度更快。父母發現子女有任何異樣，應及早求診。建議在子女發育期間每年接受一次脊骨檢查，確保脊骨健康。



陳惠玲脊醫