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東京直擊　日本小車新勢力

2019-10-30 列印
■豐田全新Yaris是首款採用TGNA（GA-B）底盤的小車，1.5公升三汽缸自然吸氣引擎及CVT波箱也是新設計，還有Hybrid混燃版及E-Four（電動後軸）四驅版提供，實際規格數字及價格尚未公佈，明年2月中首先在日本開售。
東京直擊　日本小車新勢力
■日產Note e-Power Nismo S Black Limited特別版，主要是外觀加上酷黑配飾，車廂改配兩張Recaro桶椅。車子以鋰電池及電馬達驅動，並有1.2公升直三引擎作為發電機，馬力136ps，扭力高達32.6kgm，耗油量可低至37.2km/L。
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■本田全新第四代Fit首次提供五個不同型號供選擇，包括入門Basic、實用Home、時尚Ness、高身Crossstar和豪華Luxe，2020年2月才上市，配用全新1.5公升直四引擎加雙馬達e:HEV混燃系統(未有數據公佈)，暫時未知香港版Jazz規格會否跟日版一致。
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　　今屆東京車展焦點集中在天馬行空電動概念車身上，不過當中有三輛生產版小車備受當地車迷關注，包括豐田Yaris、本田Fit和日產Note e-Power，前兩者一直是日本小車暢銷雙雄，今次兩者一同大改款，當然成為市場頭條熱話。

2019東京車展

日期：即日（10月30日）至11月4日（一）

地點：台場東京Big Sight國際展示場、清海展覽中心及MegaWeb

網址：www.tokyo-motorshow.com

文、部份圖片：彭志揚

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