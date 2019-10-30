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【每日穿搭】如何駕馭霸氣的過膝長靴?跟住IG潮人學7種穿法過這個秋冬！

2019-10-30 列印
【每日穿搭】如何駕馭霸氣的過膝長靴?跟住IG潮人學7種穿法過這個秋冬！
【IG潮人穿法#1】過膝長靴+短褲： 過膝長靴搭上短褲有一種型格時尚感！其穿搭秘訣就是必須與短褲留有適當的距離，露出小部分大腿就剛剛好！不要小看這小部分，要展現過膝長靴的獨有性感霸氣就靠它了！
【IG潮人穿法#2】過膝長靴+短裙： 假如想展示女人味，可以將短褲換成短裙，在視覺上一樣可以令雙腿看上去特別修長！
【IG潮人穿法#3】過膝長靴+波希米亞風： 飄逸浪漫的波希米亞風配上大地色的過膝長靴充滿女生自由與自主的魅力！
【IG潮人穿法#4】過膝長靴+one piece +長身外套： 真正的霸氣就是穿搭得剛剛好，只需三件單品就可簡單地讓你顯得時尚，Harley Bieber這身過膝長靴穿搭就完美展示出秋冬專屬的時尚感！
【IG潮人穿法#5】過膝長靴+格紋短裙+蕾絲上衣+帽： 秋冬怎可缺少格紋元素，加上蕾絲有另類詩意，再戴上帽子就更加霸氣！
【IG潮人穿法#6】過膝長靴+牛仔長褸： 牛仔的中性硬朗配上長靴是成為ig潮人的輕鬆秘訣！
【IG潮人穿法#7】過膝長靴+針織one-piece： 秋冬裝一定要Layering？看看這IG潮人示範就知一件粗冷針織one-piece就可以穿出秋冬的霸氣性感！
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天氣轉涼，是時候把鞋櫃轉成秋冬系列！講到秋冬鞋款，當然不少得被各大ig潮人都熱捧的霸氣過膝長靴！一旦穿上過膝長靴就秒變霸氣女王，讓途人都秒被你的時尚氣場震懾。但女王不易做，究竟要如何駕馭這霸氣的過膝長靴？就要按圖跟一眾IG潮人去學了！

photo source:pinterest
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