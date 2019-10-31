東瀛大閘蟹 甘香美饌

踏入秋季，大閘蟹肥美可口，正是品嚐好時候。筆者精選了多款大閘蟹美饌及套餐，均以日本大閘蟹入饌，包羅酒店級傳統菜式和著名中菜廳的江南美食，甘香鮮味，讓人大飽口福。文：KaKa 圖：由受訪餐廳提供



清蒸鮮香美味



千禧新世界香港酒店桃里中菜總廚蘇奇柏師傅，精選蟹肥膏黃的日本大閘蟹，為客人打造一場豐盛蟹宴，供應期至12月。日本大閘蟹肉質結實鮮味，具營養價值，要充份細味大閘蟹的甘香，必定要品嚐原汁原味的清蒸大閘蟹。蘇師傅以紫蘇葉與原隻大閘蟹同蒸以驅寒氣，吃時蘸上鎮江浙醋，飽滿的蟹肉加上甘香蟹膏，每一口都回味無窮。另一推介為賣相精緻的蟹粉燕液帶子石榴粿，石榴粿以晶瑩透薄的蛋白皮包裹甘香蟹粉、鮮甜帶子及香濃白菌，再加上矜貴燕窩及蟹黃作點綴，口感豐富美味，令人難以抗拒。



原籠蟹粉大閘蟹糯米飯亦是不能錯過的佳餚，煙韌的糯米飯與瑤柱、冬菇及蝦米同蒸後香氣撲鼻，伴以甘香濃厚的蟹粉醬汁及原隻大閘蟹，啖啖蟹香鮮味。其他滋味菜式還有大閘蟹粉帶子燕窩羹、大閘蟹粉海王豆腐羹、蟹粉大閘蟹水晶粉煲、蟹粉小籠包及生滾蟹粉大閘蟹粥等，款款鮮味十足。另備有精選大閘蟹套餐，每兩位收費$1,980，須另加一服務費。



百變蟹粉佳餚



江南美食餐廳奧卑利最近推出十四道以時令大閘蟹炮製的期間限定菜式，供應期至11月。前菜有餐廳的招牌生拆蟹粉小籠包，分為黑豚肉及不含豬肉兩種。蟹膏粉皮以四至五隻公蟹拆膏，加入蟹粉及粉皮炒成，甘香可口。能凸顯大廚手藝的還有清炒蟹粉，先將四至五隻大閘蟹拆肉，再加入薑米、蟹醋及花雕酒炒成。另有由總廚黃君民師傅主理的八道菜嚐味餐單，每位$988，菜式包括奧卑利特色拼盤、蟹粉黑豚肉小籠包、蟹粉官燕羹、清蒸北海道大閘蟹（五両半）、清燉蟹粉獅子頭、本地農場有機時蔬、蟹粉拌麵或飯及薑茶湯丸。



金域假日酒店龍苑中菜廳由即日至11月30日（六）推出精選北海道大閘蟹及多款風味獨特的大閘蟹菜式。當中不能錯過紫蘇籠仔蒸大閘蟹及別具風味的陳年花雕鹽焗大閘蟹，大閘蟹簡單蒸熟，配以鎮江醋調味，其味無窮。除傳統清蒸方式外，大閘蟹粉亦可配搭其他食材一起烹調，誘發更高層次的蟹鮮。餐廳特別推出六道菜式大閘蟹優惠套餐，須一天前預訂（最少預訂兩位），便可以優惠價每位$498（原價$828），享用美味的生拆蟹粉小籠包、蟹粉蟹肉高湯燴燕窩、紫蘇蒸大閘蟹、鮮淮山胡椒高湯浸斑球、吉列大蝦球配蟹黃醬伴蒸花卷、蟹粉燴稻庭烏冬及黑糖薑茶湯丸。每位另加$100可任飲餐酒及十年黃酒。



a. 桃里/2313 4222



b. 奧卑利/2877 8711



c. 龍苑中菜廳/2315 1006