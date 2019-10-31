今個萬聖節最驚嚇造型！最恐怖的都藏於日常生活中？

今日就係萬聖節，大家諗住點樣扮鬼扮馬呢？在大家都未諗到之際，不如睇下日本萬聖節「地味」扮鬼扮馬比賽！裡面一眾相當富創意的參賽者造型，包你嚇到（兼笑到）賴尿！原來最恐怖的都藏於日常生活中！



這個日本「地味」萬聖節比賽要求參加者唔可以扮影集、動漫或任何知名角色，只可以做返個普通人...吓，咁有咩咁恐怖？原來最恐怖的係呢啲人係你每日都見到，例如「假日加班心已死的人」，有時見到身邊同事個樣返工返到懷疑人生生無可戀咁，真係仲恐佈過啲喪屍，而最恐怖係你唔單止萬聖節見到佢哋，連平日都避唔到...現在就按圖睇睇有咩今個萬聖節有咩最驚嚇造型！



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