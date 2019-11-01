﻿雙層蒸煮盒 真空保鮮

外出用膳多油多鹽又多糖，要控制飲食，還是「帶飯」返工好。Rasonic最近推出了迷你雙層蒸煮盒，特點是輕便小巧，容易操作，且配備真空泵，將分隔式內膽空氣抽出，確保食物保持新鮮。



只需五十毫升水量



早前阿卓爸爸試用過瑞士品牌推出的上下層發熱食物盒，上星期又收到Rasonic全新迷你雙層蒸煮盒（型號：RSB-B2SP），使用時只須注入五十毫升水量，就可蒸煮雙層食物，包括意粉及點心等，效率極高，而且滲出的水蒸氣量極少，不會影響辦公室同事或工作環境。



Rasonic可說是研發蒸煮盒的專家，基本煮食功能及便攜性值得信賴，設計完全符合OL使用需要，新產品的兩層分隔式內膽可以完全取出，配上獨立膠蓋，就成為食物儲存盒，可直接放入雪櫃，食用時只要把膠蓋打開，直接放入蒸煮盒，非常方便。



內膽耐用不易變形



這款雙層蒸煮盒的最大突破是擁有真空處理功能，購買時附送專用手動真空泵，只須將真空泵吸嘴對準膠蓋上的抽氣閥，一抽一吸，大約三至四次，就可把分隔式內膽的空氣抽出。這項功能可讓食物在運送途中保持新鮮，有效避免環境對食物的影響。蒸煮前，只要輕輕抽起膠蓋上的放氣閥，便可打開蓋，將內膽放入蒸煮盒內蒸煮。



值得一讚是分隔式內膽由食用級304不鏽鋼製造，耐用而不易變形，同時亦便於清洗。此外，雙層蒸煮盒設有安全保護設置，當水量不足時，蒸煮盒會自動關機斷電，阿卓爸爸模擬多個情況，機內過熱感應非常靈敏，可以安心用於辦公室。售價：$288



文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛



產品查詢：2861 2767