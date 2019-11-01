﻿三佛寺攀山朝聖

位於鳥取縣（Tottori）的三德山三佛寺（Mitokusan Sanbutsuji Temple），向被稱為日本最危險的國寶，其驚險處在於登臨建於懸崖峭壁上的投入堂，沿途須攀樹根游鎖鏈，歷盡難辛，是一場體力與心靈的雙重考驗！



三佛寺坐落於鳥取縣海拔約九百米的三德山上，沿山建有多個已被列作日本國寶或重要文物的寺堂，又以標高約五百米的奧院投入堂最出名，推斷這些寺堂最古老的已達一千三百年，亦是日本罕有修建於懸崖絕壁上的建築。



自助旅客來訪，最方便莫過於JR倉吉站乘巴士直達三德山的參道入口，於此沿階梯上，便會到達登山事務處，基於安全考慮，寺院規定必須二人或以上才能上山，故單身到來便要先找個同伴同行。進入後，會經過數座建於山腳的寺院，包括三佛寺本堂，不少人會先在此祈福保平安。



再步上另一階梯，便正式進入登山口，這裏有職員檢查各人的鞋子，建議最好穿着防滑的登山鞋，否則只能像筆者般，租用草鞋（約52港元）穿上，雖然很有風情，卻不算舒適。另外最好購買一對手套（約7港元），於攀爬時能保護雙手。



峭壁建寺 攀石游繩



當準備就緒，職員還為我們戴上一條「六根清淨」布環，據說可保平安。清幽的山林內，古木參天，沒有階梯，只有毫無章法的路，我們按指示前行，先爬上巨樹的根，再攀上懸垂的鐵鎖，每一步幾乎都是膽量的挑戰，而且須手腳並用，頗耗體力！約半小時後，來到首個休息站文殊堂，推斷其建於約五百多年前，以木樁搭建於懸崖上，非常險峻，由於內堂不開，大家只能圍坐於四周的地板，與山谷拍張合照！



於此有人選擇回頭，還有毅力者則可繼續登山，期間會經過修建於巨石上的鐘樓堂，可敲響巨鐘求願；繼而走過驚險的馬背道及牛背道，再繞過漆黑的觀音堂，便是終點，站在峭壁上，眺望嵌於垂直懸崖上的投入堂。據說投入堂已有千多年歷史，對於其如何建造，至今仍是謎，這裏亦成為修行僧修煉的必訪地，地位神聖。



三德山三佛寺



地址：鳥取縣東伯郡三朝町三德1010



時間：8:00-15:00（12月至3月冬季積雪期間休息）



交通：於JR倉吉站乘坐三朝線往三朝方向的巴士，於三德山參道入口下車，車程約四十分鐘。



網頁：www.mitokusan.jp



文、圖：Rachel