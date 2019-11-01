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﻿《Death Stranding》加推PC版

2019-11-01 列印
小島秀夫監製、全城機迷期待的PS4新Game《Death Stranding》，將於下星期五（11月8日）正式開賣，與此同時Kojima Productions亦公佈了好消息，就是遊戲將會加推PC版本。PC版本改由505 Games發行，預期通過高階顯示卡，能夠呈現不下於PS4 Pro的精細流暢畫面，不過想玩的朋友或要多點耐性，事關推出日期暫定為2020年初夏。

　　至於PS4版本，筆者較早前已取得廠方提供的下載版本，並率先進行深入試玩，讀者們欲知詳情，記住留意《頭條日報》電氣廊及facebook專頁報道。文：Joe
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