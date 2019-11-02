﻿Redmi Note 8 Pro 64MP影拍新秀

自年初重新定位，Redmi（紅米手機）不斷尋求突破，日前抵港的Redmi Note 8 Pro率先配備6,400萬像素四鏡頭，單論解像度，暫時市場上無出其右，配合功能全面的拍攝模式及特效玩意，影拍實力確實叫人刮目相看。



超高解像度 2cm微距



引領新影拍時代來臨的Redmi Note 8 Pro，廣角主鏡用上Samsung製的6,400萬像素感光元件，可以拍出解像度高達9,248×6,936的相片，實際試拍發現日光下成像銳利，且保留極多細節，即使拍攝遠處建築物，100%放大仍然沒有起「渣」或壓縮感覺，惟一張相片動輒超過20MB，假以時日要備份相片肯定感頭痛。新作同時裝有8MP超廣角、2MP景深及2MP微距鏡頭，既拍得壯闊景色，也可以捕捉柔和人像，又或在專業模式下開啟微距鏡頭，以短至2cm距離將微細的昆蟲拍成特寫效果。



Helio G90T八核心



裝有6.53吋FHD+水滴形全熒幕的Redmi Note 8 Pro，採用新一代Helio G90T八核心，內置6GB RAM，效能表現毫不失禮，即使玩手機遊戲一樣爽快，事關配備自家Game Turbo 2.0技術，可優化系統之餘，還移植了銅管水冷散熱系統，可同時為CPU及充電晶片降溫。值得一提的是，新作不但內置同系中最大的4,500mAh容量電池，更支援18W快速充電，且隨機附送對應的18W充電器，換言之，不用額外花錢購買。再者，此機有齊NFC、紅外線埠及3.5mm耳筒插口等規格，功能相當齊全。



Redmi Note 8 Pro



熒幕：6.53吋FHD+



操作平台：Android 9及MIUI 10



內置記憶：6GB RAM、64/128GB ROM



外置記憶：micro SD



電池容量：4,500mAh



體積：161.35×76.4×8.79mm



重量：199.8g



售價：$1,699（64GB）、$1,899（128GB）



文、圖：B1807 查詢：小米/3001 1888