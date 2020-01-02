百變龍蝦美饌

如大家是海鮮迷，一定不要錯過在銅鑼灣開業的Red Lobster。只看店名便知以龍蝦作主打，炮製各式海鮮美饌，為慶祝新店開業，更設計了數款香港限定菜式，如避風塘炒龍蝦，既適合打卡，也讓味蕾大滿足。



文︰Levy 圖︰何健勇、受訪餐廳提供



分店遍佈世界各地



大家或許對Red Lobster這品牌有點陌生，其實它在全球十一個國家設有七百五十間分店，是有名的龍蝦專門店。源自美國佛羅里達州的Red Lobster，最初只屬家庭式經營，後來大受歡迎，逐漸向外擴張飲食版圖，現在除美國本土，分店已遍佈日本、馬來西亞，以及上海等地。首次登陸香港，樓高兩層的餐廳裝潢盡見心思，以搶眼的紅、白、藍作主調。甫踏入店門，天花有數個仿照傳統捕捉龍蝦的大木籠作裝飾，餐廳一角的掛畫講述餐廳品牌的小故事，處處皆以漁民相關的佈置作點綴。鄰近落地大玻璃，設置了大型龍蝦養殖缸，每當有客人柯打時，侍應便會撈起生猛龍蝦，讓廚師即劏入饌。



限定菜式迎合港人



餐廳主打海鮮菜式，龍蝦當然是主角，所有龍蝦均由北美洲運來，其他海鮮如大蝦、生蠔，以及比目魚等魚類則來自世界各地。柯打北美洲龍蝦時，建議以最原始方法蒸製，配搭餐廳特調的熱牛油醬，最能吃出龍蝦的鮮甜味道。客人亦可按喜好，選擇西式的蘑菇忌廉焗煮或葡式的莫奈芝士醬炒製，各有不同風味。為迎合港人口味，大廚設計了香港限定的港式避風塘炒龍蝦，龍蝦鋪滿炸蒜，非常吸睛，香口之餘，還能嚐到龍蝦的彈牙肉質。避風塘炒麵包蟹、黃金炒大蝦同樣是香港店限定菜式，後者以鹹蛋黃炒製，充滿地道風味，值得一試。熱賣的夏威夷椰子蝦，是餐廳的王牌頭盤，以酥炸大蝦配搭香脆椰子碎，散發誘人的椰香。



翻開餐牌，菜式多不勝數，想多試幾款，不妨點選無敵海鮮大餐，拼盤集齊了北美龍蝦尾、蒸煮雪蟹腳、招牌蒜蓉蝦和酥脆炸蝦，適合一大班朋友分享。除海鮮外，餐廳亦有Tacos、漢堡、牛扒等選擇，甜品除巨型的愛溢布朗尼外，必試香港店限定的奶茶意式鮮奶凍，港式奶茶口味的奶凍鋪上了粉圓，組合極富心思，為龍蝦大餐完美作結。



Red Lobster



地址︰銅鑼灣Fashion Walk加寧街8號地下



查詢︰2261 2996