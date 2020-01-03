赫爾辛基 岩石教堂

教堂向是宗教色彩濃厚的建築物，各國的傳教士均喜歡以教堂作為傳教活動中心，團結信眾。然而無論有沒有宗教信仰，皆可在暢遊異國期間，多參觀當地具標誌性的教堂，了解其社區與宗教文化，即使純粹抱着觀摩心態，也能增廣見聞。



文、圖︰Kengi 鳴謝︰Jetour捷旅、挪威郵輪



設計之都 標誌建築



芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）向有「設計之都」的美譽，市內有大量跟建築藝術相關的設施與景點，為人津津樂道，當中人稱岩石教堂的Temppeliaukio Church便是出色的代表作，單是去年的參觀人次已多達九十萬人。此教堂外貌奇特，並不像大家常見的那種擁有高塔鐘樓的教堂建築，反之，它遠觀時只像被住宅包圍的大公園，以岩石地基為結構，走近時才會發現教堂正門，也像個隱蔽的山洞出入口，使人產生好奇。



原來教堂所使用的岩石地基確是一塊完整大石，它最初的設計見於1930年，由當時獲獎的建築師J.S. Siren提出建造教堂的方案，可惜遇上第二次世界大戰的發生，計劃被逼擱置。戰後政府重提建造教堂，最後由Timo及Tuomo兩兄弟的修訂計劃勝出，把本來的教堂面積縮小，讓它更合乎經濟效益，而由原塊岩石開鑿的理念則貫徹始終。



今天走入恍如洞穴之教堂入口後，會驚訝地發現樓高十多米的圓拱形大廳，是多麼的宏偉！正中央是以銅器打造的圓頂，環繞着圓頂的窗則透射着日光，讓內部長期光線充足。參觀者可以沿着兩旁的石牆細心觀賞，伸手觸摸牆身那凹凸的岩石表面，慢走一圈，到達演講台前，或偶爾會碰上鋼琴家，正在為現場人士彈奏樂曲。教堂內除擺放了鋼琴，還有一座專為該教堂設計、擁有三千多根音管的管風琴，由著名的芬蘭管風琴設計師Veikko Virtanen打造，作為節慶舉行音樂會時之用，像於早前剛舉辦的五十周年教堂慶祝音樂會上，此琴便成為眾人的焦點，其音色繞樑三日，獲得聽眾高度的評價。



Temppeliaukio Church



地址：Lutherinkatu 3, 00100 Helsinki, Finland



電話：358 9 2340 6320



網頁：www.temppeliaukionkirkko.fi/en