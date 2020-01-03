慳電浴室實 強細入屋

浴室寶漸成香港家庭冬天恩物，不過安裝時要注意尺寸及供電方面有一定限制。最近有品牌推出號稱全港最細、只有8吋的浴室寶，阿卓爸爸隨即時找來堪稱全港第二細的浴室氣窗挑戰，看看是否真的切合香港家庭需要。



文：阿卓爸爸 圖：黃頌偉 產品查詢：2377 1211



不少人購買浴室寶時，會被宣傳字眼中的「即買即裝」吸引，其實浴室寶在安裝上有一定求高，好像冷氣機一樣，購買前，須準確量度浴室窗位，又要檢查電源配備等。阿卓爸爸早前在家安裝浴室寶就有類似經驗，明明浴室氣窗夠闊，但安裝師傅說窗的上框高度不夠，做窗費用要一千二百元，差不多等同一部浴室寶價錢！檢查期間，還要顧及電源是否達13A標準，會否有倒汗水滴在機身等問題。滿以為全部及格，最後過不了關的竟是窗頂石屎位與窗框太貼，安裝後可能拿不出機內過濾網，最後要改為安裝在假天花，方能解決問題。



阿卓爸爸得知有品牌推出號稱全港最細的浴室寶，便大膽向廠方下挑戰書，請他們找個本地細小單位安裝後，才通知前往拍攝。殊不知不消兩星期，品牌告知已成功將浴室寶安裝在旺角一單位的浴室，便馬上造訪看個究竟！



低功耗易清洗



這部Zanussi的Crystal系列浴室寶（型號：ZBHC8）果然小巧，還有像冷氣機的抽出式設計，要維修或清洗時，可直接把機膽抽出，毋須拆除窗框組件。測試時發現，ZBHC8抽氣及過濾網集中在機身中間，只要打開面蓋，就可直接取出來清洗，而不是傳統機種的機身側拉出式，所以安裝後，窗邊不用預留位置。挑戰安裝地點是旺角有五十年樓齡的舊式住宅，其浴室氣窗頂框闊44cm、高22cm，要安裝現代化多功能浴室寶絕不容易。屋主表示，最大問題是其高度，往往要進行改窗，安裝費高昂。阿卓爸爸見證安裝師傅成功裝上ZBHC8，過程需時約四十分鐘。



大部份浴室寶設乾衣功能，但耗電量比抽濕機高，有些功率更達二千多瓦，舊式家居的浴室電源插未必足夠負荷，長時間開啟有機會「跳掣」。ZBHC8功率耗電只有1,350W，一般5A插座已足夠供電，以其抽風循環量160m2/h計算，一般五十方呎空間使用沒大問題。廠方資料顯示，ZBHC8備有六大功能，包括暖氣、乾衣及換氣等，可以於短時間內提升室內溫度，而機身及遙控採用防水設計，耐用可靠。



售價：$1,798（包安裝）



【測試評語】 防止窗框倒汗水滲入



浴室寶如同時用作乾衣，隔塵網或會積聚大量毛衣塵垢，每三個星期便要清洗。ZBHC8採用抽出式設計，打開面蓋即可取出隔塵網及活性炭吸味網。另外遙控及機身防水也相當重要，ZBHC8整個顯示裝置是封密設計，可以防止窗框倒汗水滲入，避免電路及機身受損。