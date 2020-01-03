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$10暢玩《The Witcher 3》

2020-01-03 列印
■加入Xbox Game Pass即可下載暢玩《The Witcher 3: Wild Hunt》（Xbox One版）。
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　　《The Witcher（獵魔士）》真人電視劇首播成為城中熱話，連帶同樣由小說改編的遊戲版本，亦再次受到大家關注，不少人煲劇後都表示想重溫遊戲咁話。得獎遊戲《The Witcher 3: Wild Hunt》（Xbox One版）最近就加入Xbox Game Pass行列，機迷只須選用Xbox Game Pass月費計劃，便可以在Xbox One下載暢玩包括《The Witcher 3》在內過百款遊戲。其中Ultimate方案首三個月優惠價僅$10（之後每季$349），當中已包含Xbox Live金會員會籍，計落比起單買遊戲更抵玩！文：Joe

網址：www.xbox.com/zh-HK/

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