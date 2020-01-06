﻿Elite Dragonfly 輕量筆電

除了效能，商務筆電最主要考慮是重量，始終經常攜帶外出工作，機身愈輕愈好，HP剛推出的13.3吋新作Elite Dragonfly，重量由990g起跳，屬二合一平板電腦中輕便之選，且不失效能，電池更可提供最長24.5小時續航力。



文、圖：B1807 查詢：HP/8100 3081



重量少於1kg



雖說短時間內，HP在本地連推兩款二合一平板平腦，實在各有賣點，如說Spectre x360以時尚造型作招徠，今回Elite Dragonfly則以輕盈取悅用家，最輕一款機身僅990g，重量不足1kg，遠輕於市面上大部份同級的13.3吋二合一平板電腦。此機採用一體成形的全鎂合金機身，以及跟Spectre x360相同的CNC鑽石切割技術，配合專用的Dragonfly Blue色調，賣相高雅卻不失穩重。由於13.3吋熒幕改用超窄邊框設計，屏佔比進一步提升至86%，加上使用了第三代HP Sure View面板，畫面亮度達1,000nits，不但可在戶外環境帶來清晰自然的顯示效果，用家更可在選購時，加裝防窺視功能的選項。此外，新作一如Spectre x360加強了私隱保護，視像鏡頭既內置隱蔽的護窗，可即時撥動關閉，靜音鍵盤上亦有一鍵關掉機身三個HP World Facing收音咪的快捷鍵，萬一進行視像會議時有甚麼突發，都可以即時靜音。



支援WiFi 6無線上網



效能方面，Elite Dragonfly配備第八代Intel Core vPro處理器，最高可選配Core i7-8565U、16GB記憶體、512GB SSD，除了支援新一代WiFi 6無線網絡，用家也可因應需要，另選配4G LTE模組，全天候流動上網。既是二合一平板電腦，Elite Dragonfly熒幕除了可以360度翻轉，帶來平板、帳篷等工作模式，其觸控熒幕也可以配合自家Active Pen 3手寫筆，隨意在畫面上書寫塗鴉，即時記錄創作靈感。筆電以外，HP同步推出了兩款曲面電腦芒，分別是畫面超闊的43.4吋HP S430c，以及辦公室及家用皆合適的34吋E344c，前者相當於把兩台24吋芒合二為一，適合同時開啟多個視窗工作之餘，配合HP Device Bridge功能，還可同時連接兩部電腦，以一組滑鼠及鍵盤即可在兩部電腦之間瀏覽、複製及貼上內容。



Elite Dragonfly



熒幕：13.3吋



處理器：第8代Core i5/i7



記憶體：8/16GB



SSD：256/512GB



體積/重量：304.3×197.5×16.1mm/990g起



售價：$14,580起