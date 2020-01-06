﻿北投大地 溫泉假期

冬季正是浸溫泉的好時候，在鄰近香港的台北市有人氣的北投溫泉區，有多家提供私人溫泉服務的旅館可供選擇，當中最合我心意的是北投大地酒店，無論在設計風格上，還是餐飲膳食及各項酒店服務都稱心滿意。文、圖︰Kengi



鳴謝︰中華航空、北投大地酒店



美肌名湯 精品旅館



早在日本人管治台灣的年代，已非常重視北投這個溫泉鄉，其中在1896年，由大阪來的商人建立的首家日資溫泉旅館「天狗庵」，便是一個標誌性的發展項目，雖然今天此旅館已不復存在，僅剩下公園的石碑與文獻簡介，但旅客於這兒閒逛，仍可察覺在這幽靜古樸的環境裏，滲透出的獨特靈氣。



事實上，北投的溫泉旅館亦由當年起陸續湧現，直至今天，像沿着天狗庵遺址的小路直上，步行約五分鐘處，便有家北投大地酒店（The Gaia Hotel），此酒店的年資非常輕，開業還不足五年，卻已獲得「全台十大必住溫泉酒店」評選的第二名，足以證明它有極多優勝之處，備受旅客鍾愛。



說到溫泉旅館，當然不能不提其泉水，酒店所使用的泉水便是北投最著名的白磺泉，又稱「白湯」，其水色呈乳白，含大量天然礦物質，美肌功效顯著，據說很多旅客都是為此湯而來，而酒店住客可直接在客房的岩石浴池享受泡湯樂，也可利用大眾風呂，一嘗露天溫泉的滋味，據知露天浴池還會定時釋放泡沫，營造飄雪的特效呢！另外，旅館還設有二十間獨立湯屋，供日間觀光客預約使用。



大地酒店只設四十八間客房，走精品旅館路線。設施方面有齊健身室、泳池與暖水按摩池、水療中心、會議室與商務中心等，當中令我最喜愛的角落，就是鋪天蓋地放滿圖書的藏書閣，其二手書籍多達五千本，涵蓋題目廣泛，客人都可隨意翻閱。



北投大地酒店



地址：台北市北投區奇岩路1號 電話：886 2 5551 8888



網頁：www.thegaiahotel.com