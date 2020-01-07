﻿意大利熱那亞名港

乘坐公主郵輪（Princess Cruises）最新旗艦星空公主號（Sky Princess）能暢遊地中海，其中一站便停靠在意大利北部名城熱那亞（Geona），這個漂亮山城海港，不但是大航海家哥倫布的故鄉，更有一系列典雅建築被列為世界遺產，很值得大家漫遊細賞。



哥倫布誕生成長地



星空公主號由羅馬至巴塞隆拿的地中海之旅，離開首個停靠港口利沃諾（Livorno）後，翌晨便抵達另一個意大利名城、位於該國西北部的著名港口熱那亞（Genoa）。



熱那亞這個意大利第六大城，自古以來都是個重要港口，因發現美洲新大陸而廣為人知的大航海家哥倫布（Christopher Columbus），也是在當地出生及成長，今日來到市內的王子廣場車站（Genova Piazza Principe）外面，便有一座宏偉的白色哥倫布雕像以示紀念。時至今日，熱那亞更發展成為全意大利最大的港口城市，所以當星空公主號泊岸後，熱鬧的碼頭景致及起伏有致的山城美景，便教我留下深刻印象。



下船後我當然急不及待來到碼頭一帶閒逛，這個名為Porto Antico的港區，便是由熱那亞最古老的港口發展而成，惹人注目是停在岸邊、可供人付費登船參觀的仿古海盜船海王星號（Il Galeone Neptune），該船是因着波蘭斯基的電影《Pirates》建造的，現已成為當地特色遊點。同樣精采的，還有由著名建築師Renzo Piano在1992年打造的Bigo，巨大的金屬支柱，可協助旁邊的設施變身成為有蓋展覽場地及懸吊式觀景台，充滿現代科幻感覺。



世界遺產建築林立



熱那亞雖然擁有深厚的航海歷史，也保留着據說是哥倫布的故居，可是整個城市最為人津津樂道的，始終是當地古雅的氛圍，原來在當地的Via Balbi及Via Garibaldi兩條街道上，便有四十多幢在2006年被聯合國教科文組織以羅利宮殿系統（Palazzi dei Rolli）為題列為世界文化遺產的古典建築群，很值得大家仔細欣賞。



這趟我在Via Balbi，便到訪被譽為城中最華麗的歷史宮殿熱那亞王宮（Museo di Palazzo Reale）參觀，這幢昔日由Balbi家族擁有、始建於十七世紀的華麗宮殿，除有大量古董家具及珍貴油畫，更以金碧輝煌的鏡宮教人看得歎為觀止。



旅遊記事簿



星空公主號在4月25日、5月6日、17日及28日、6月8日、19日及30日、7月11日及22日，以及8月2日、13日及24日推出十一晚北歐及俄羅斯之旅，行程包括丹麥哥本哈根、挪威奧斯陸、德國柏林（瓦那慕）、愛沙尼亞塔林、俄羅斯 聖彼得堡、芬蘭赫爾辛基及瑞典斯德哥爾摩，船費連政府稅項及港口服務費由15,560港元起。



奇緣公主號則會在7月25日、8月15日，以及9月5日及26日呈獻七晚地中海之旅，行程包括西班牙巴塞隆拿、英屬直布羅陀、法國馬賽（普羅旺斯）、意大利熱那亞、佛羅倫斯及比薩（利沃諾），以及羅馬，船費連政府稅項及港口服務費由9,710港元起。



查詢：



2952 8075/www.princess.com



註︰所有商品價格僅作參考，以商戶最新公佈為準。



文、圖：林逸 鳴謝：公主郵輪（Princess Cruises）