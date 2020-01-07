﻿舊味(1) 心靈暖湯

滋味鮮美的足料湯水養份皆備，家中媽媽親手炮製的湯水更可潤澤心靈，出外用膳卻獨愛工序繁複的手工湯水，風味樸實無華，然而喝罷無限滿足。



粵式滋味



南華會甘棠燒鵝以鏞記前燒味舵手棠哥命名，粵菜則由老拍檔順哥負責，炮製的杏汁燉白肺菜膽湯（$980/12位）鮮甜甘香，然而處理過程繁複，豬肺經按壓啤水清洗過後，還得重複以白鑊先炒後汆水三次，配合菜膽和羅漢果先燉肉湯，用時再撞入生磨純南北杏汁，確保清甜柔潤且杏香馥郁，鮮香滋潤。坊間因省卻部份處理程序，或以杏奶取代純杏汁一拼燉煮，簡易版的臊腥渾濁微澀，無論味道、質感均不能與手工版的白肺燉湯同日而語。



至於帝苑軒何偉成師傅的順德魚羮（$128/位/須預訂），風味盡在足料鯽魚自家熬煮高湯，再混入滑豆腐和淡水魚雲，入口暖騰而鮮香滑溜，又附叉燒絲的鹹香。文華廳懷舊灌湯餃（$118/位）按傳統以餃皮裹着蝦、帶子、竹笙、冬菇及瑤柱，配合大菜高湯一併蒸煮，吃時刺穿餃皮，熱騰騰的湯汁隨之湧出，嫩餡的鮮美和高湯的鮮甜相融，餃湯合璧的手工點心風味不下於燉湯。



滬蜀風韻



灣仔新榮記的刀板香鹽滷豆腐（$238/例）以傳統鹽滷凝固豆漿，配合柴火烹煮至外附氣孔，既備蒸煮臭豆腐細嫩的口感，又附江浙鹹豆漿風味，香鹽滷豆腐盡吸鮮雞湯頭精華，入口爆汁，既富海蝦乾和鹹肉雙重鹹香，又有野生木耳和筍乾的爽鮮，呷一口暖入心扉。同區老雪園的火瞳雞燉津白（$750/半份/須預訂）湯頭甘香清甜而不失味濃，十年陳年的金華火腿火瞳部位先經火燒融化脂肪，確保油脂滲透肉層，再經蒸煮逼出過剩的鹹味，最後配合老雞、豬𦟌、津白燉煮四小時，火瞳入口鬆化油潤，湯濃喝罷回甘。澳門永利宮譚國鋒師傅的酸辣羹（$198/例）微酸小辣而備蟹殼濃湯鮮甜和深度，配合足料日本帝王蟹肉、帶子和花膠絲，並以醋酸柔和的陳年意大利黑醋添濃郁香醇，滋味滿瀉。至於灣仔川流陳啓德師傅炮製的醋椒胡辣羮（$88/位），沿用被譽為胡椒王的柬埔寨貢布胡椒，為酸辣柔和而口感滑順的湯羮增添複合果香、花香和微辛，呷罷渾身暖和。



a. 甘棠燒鵝



地址：銅鑼灣加路連山道88號南華會



查詢：3580 2938



b. 帝苑軒



地址：尖沙嘴麼地道69號帝苑酒店



查詢：2724 2666



c. 文華廳



地址：中環干諾道中5號文華酒店



查詢：2825 4003



d. 新榮記



地址：灣仔駱克道138號



查詢：3462 3516



e. 老雪園



地址：灣仔摩理臣山道23號南洋酒店



查詢：3705 9136



f. 永利宮（澳門）



地址：澳門路氹城體育大馬路永利皇宮



查詢：+853 8889 3663



g. 川流



地址：灣仔太和街28號



查詢：3126 6633



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）